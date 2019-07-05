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РИА Новости
Культура

Мединский объявил выговор худруку Ярославского театра

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли. Архивное фото
Художественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский освободил от должности директора ярославского театра имени Волкова Алексея Туркалова, у которого произошел конфликт с художественным руководителем Евгением Марчелли, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в распоряжение агентства поступило письмо коллектива театра, который просил Мединского помочь решить спор, мешающий работе.
"В сложившейся ситуации директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя", - сказал министр по итогам совещания в ведомстве.
При этом худруку театра Марчелли объявлен выговор "за действия, которые привели к репутационным потерям".
"Он не сумел наладить дисциплину в коллективе", - пояснил Мединский.
Министр также добавил, что сейчас решается вопрос о дальнейшей работе театра.
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КультураЕвгений МарчеллиВладимир МединскийРоссия
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