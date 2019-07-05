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РИА Новости
Культура

Евгений Марчелли уволился из ярославского театра имени Волкова

Вчера, 17:59
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли. Архивное фото
Художественный руководитель Академического театра драмы им. Ф. Волкова Евгений Марчелли. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Художественный руководитель ярославского театра имени Волкова Евгений Марчелли в результате сложившейся конфликтной ситуации с директором Алексеем Туркаловым принял решение написать заявление об уходе, об этом он рассказал в пятницу журналистам.
Ранее в распоряжение РИА Новости поступило письмо коллектива ярославского театра имени Волкова, который обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между Туркаловым и Марчелли.
В пятницу министр культуры РФ сообщил журналистам, что по итогам завещания директор театра освобожден от занимаемой должности, а худруку объявлен выговор.
"Мне очень жалко, я очень ответственен перед артистами. Они встали не за меня, они встали против ситуации войны, против сложной ситуации, в которой оказался театр. Они будут обижены, конечно, тому, что я написал заявление. Я написал заявление об уходе. Самое правильное решение - исчезают две стороны с поля боя. В данном случае, театр победил", - сказал Марчелли.
Он отметил, что с радостью принимает решение министерства культуры и считает его единственно верным в данной ситуации.

"Я считаю, что в войне всегда виноваты две стороны. И я не нашел в себе силы снять первоначальное напряжение, ну и вторая сторона не пошла на уступки. Ситуация дошла до критической точки", - добавил Марчелли.

Он сообщил, что планирует ближайшие несколько лет быть свободным художником, а первый спектакль поставит в театре Райкина, также поработает в Театре Наций, театре Пушкина, театре на Малой Бронной и других.
Исполнять обязанности директора ярославского театра имени Волкова после увольнения Алексея Туркалова будет заместитель по финансам Юлия Серова.
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