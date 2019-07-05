Евгений Марчелли уволился из ярославского театра имени Волкова

"Мне очень жалко, я очень ответственен перед артистами. Они встали не за меня, они встали против ситуации войны, против сложной ситуации, в которой оказался театр. Они будут обижены, конечно, тому, что я написал заявление. Я написал заявление об уходе. Самое правильное решение - исчезают две стороны с поля боя. В данном случае, театр победил", - сказал Марчелли.