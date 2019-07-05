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РИА Новости
Культура

Мединский освободил от должности директора ярославского театра Туркалова

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ
Министр культуры РФ Владимир Мединский на торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский освободил от должности директора ярославского театра имени Волкова Алексея Туркалова, у которого произошел конфликт с худруком Евгением Марчелли, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в распоряжение агентства поступило письмо коллектива театра, который просил Мединского помочь решить конфликт, мешающий работе.

"В сложившейся ситуации директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя", — сказал министр по итогам совещания в ведомстве.

При этом худруку театра Марчелли объявлен выговор "за действия, которые привели к репутационным потерям".
"Он не сумел наладить дисциплину в коллективе", — пояснил Мединский.
Он также добавил, что сейчас решается вопрос о дальнейшей работе театра.
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