Мединский освободил от должности директора ярославского театра Туркалова

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский освободил от должности директора ярославского театра имени Волкова Алексея Туркалова, у которого произошел конфликт с худруком Евгением Марчелли, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в распоряжение агентства поступило письмо коллектива театра, который просил Мединского помочь решить конфликт, мешающий работе.
"В сложившейся ситуации директор освобожден от выполнения своих обязанностей, так управлять театром нельзя", — сказал министр по итогам совещания в ведомстве.
При этом худруку театра Марчелли объявлен выговор "за действия, которые привели к репутационным потерям".
"Он не сумел наладить дисциплину в коллективе", — пояснил Мединский.
Он также добавил, что сейчас решается вопрос о дальнейшей работе театра.