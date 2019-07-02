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РИА Новости
Культура

Актеры театра имени Волкова пожаловались Мединскому на директора

Вчера, 17:08
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CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped imageЗдание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
Здание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
CC BY-SA 4.0 / Николай Васильевич Белавин / Здание городского театра / Cropped image
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Коллектив ярославского театра имени Волкова обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе, между директором учреждения Алексеем Туркаловым и худруком Евгением Марчелли, поддержав последнего, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы вынужденно обращаемся к Вам по поводу сложившейся ситуации в нашем театре. С декабря 2018 года к нам назначен новый директор - Туркалов Алексей Олегович. Практически с первых дней его работы сложилась конфликтная ситуация между ним и художественным руководителем, который уже на протяжении десяти лет возглавляет театр, Евгением Жозефовичем Марчелли. На данный момент эта ситуация достигла своего апогея. Абсолютно ясно, что конфликт между директором и художественным руководителем неразрешим", - говорится в тексте письма за подписью труппы театра.
Как отметили в письме, в театре царит напряженная атмосфера, которая негативно отражается на работе. "Труппа театра поддерживает своего художественного руководителя и просит Вас принять решение в его пользу", - заключили сотрудники театра.
Комментариями директора театра и Минкультуры РФ РИА Новости пока не располагает.
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КультураТеатрНовости культурыЕвгений МарчеллиТеатр драмы имени Федора ВолковаВладимир МединскийМоскваРоссия
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