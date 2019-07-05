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РИА Новости

Совет Россия-НАТО

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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Совет Россия-НАТО (СРН) был учрежден 28 мая 2002 года на встрече на высшем уровне Россия-НАТО в Риме Римской декларацией "Отношения Россия-НАТО: новое качество". Он пришел на смену Совместному постоянному совету (СПС) – форуму для консультаций и сотрудничества, созданному в соответствии с Основополагающим актом Россия-НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 1997 года, который остается официальной основой отношений Россия-НАТО.
СРН призван служить главной структурой и форумом для продвижения вперед взаимоотношений между Россией и Организацией Североатлантического договора. На заседаниях Совета Россия и государства-члены НАТО встречаются на равных в формате "29", вместо двустороннего формата "НАТО+1", существовавшего при СПС.
Согласно Римской декларации, Россия и государства-члены НАТО работают в качестве равноправных партнеров в областях, представляющих взаимный интерес в рамках СРН. Совет Россия-НАТО является механизмом для проведения консультаций, достижения консенсуса, сотрудничества, выработки совместных решений и действий по целому ряду вопросов безопасности в Евроатлантическом регионе.
Согласно Декларации, члены СРН, действуя в национальном качестве и в соответствии со своими коллективными обязательствами, принимают совместные решения и несут коллективную ответственность, индивидуально и совместно, за их выполнение.
Работа в рамках Совета Россия-НАТО была сосредоточена на всех тех направлениях Основополагающего акта, которые представляли собой взаимный интерес: борьба с терроризмом, антикризисное регулирование, нераспространение, контроль над вооружениями и меры по укреплению доверия, противоракетная оборона театра военных действий, тыловое обеспечение, военное сотрудничество, военная реформа и гражданские чрезвычайные ситуации.
В программу деятельности Совета Россия-НАТО, по взаимному согласию его членов, могли быть включены новые направления.
До 2014 года заседания СРН на уровне послов и военных представителей проводились под председательством Генерального секретаря НАТО не реже одного раза в месяц; дважды в год – на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов; и, по мере возможности, – на уровне глав государств и правительств.
Не реже двух раз в месяц проходили заседания Подготовительного комитета. Комитет готовил вопросы для последующего обсуждения на уровне послов и наблюдал за деятельностью всех экспертов под эгидой СРН.
Совет Россия-НАТО учредил более 25 рабочих групп и комитетов для развития сотрудничества в ключевых областях.
За годы работы Совета Россия-НАТО был накоплен позитив в сотрудничестве по противодействию общим рискам и угрозам – терроризму, пиратству, природным и техногенным катастрофам, Афганистану. Вместе с тем сохраняются серьезные расхождения по фундаментальным вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности наших стран. В частности – планы США и НАТО по созданию в Европе системы ПРО, продолжение процесса расширения НАТО.
Дважды работа Совета Россия-НАТО приостанавливалась – в 2008 и 2014 годах.
В сентябре 2008 года НАТО в одностороннем порядке приостановил работу совета после того, как Россия не позволила Грузии провести военную операцию против Южной Осетии. Весной 2009 года полноформатное сотрудничество НАТО с Россией было восстановлено.
В марте 2014 года отношения НАТО с Россией обострились на фоне присоединения Крыма к России. 5 марта 2014 года генсек альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО решила пересмотреть все отношения с Россией, при этом встречи на уровне Совета Россия-НАТО продолжатся.
1 апреля 2014 года альянс приостановил все практическое и военное сотрудничество с Россией. Контакты Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов и выше было решено сохранить.
В 2016 году после почти двухлетнего перерыва 20 апреля, 13 июля и 19 декабря в Брюсселе по инициативе натовской стороны состоялись заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне постоянных представителей, повестка дня которых включала в себя кризис на Украине, вопросы безопасности в Афганистане и риски, связанные с наращиванием военной деятельности НАТО вдоль западных рубежей России.
В 2017 году заседания совета на уровне послов проводилось трижды: 30 марта, 13 июля и 26 октября. Основными темами встреч были: ситуация на Украине и вокруг нее, безопасность в Афганистане и в регионе, прозрачность при организации военных учений. Много внимания уделялось также вопросам снижения рисков военных инцидентов в условиях активизации военной активности с обеих сторон. Обсуждалась, в том числе, безопасность полетов над Балтикой.
В 2018 году заседания Совета Россия-НАТО проводились дважды: 31 мая и 31 октября. В октябре встреча прошла на фоне заявленного Вашингтоном намерения выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В центре внимания также были ситуация на Украине, Афганистан, гибридные вызовы, вопросы транспарентности в военной сфере и снижения рисков, военные учения вооруженных сил альянса и России.
В 2019 году заседание Совета Россия-НАТО прошло 25 января. Одной из основных тем дискуссии стал Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ходе встречи некоторые члены СРН также поднимали вопросы, связанные с Украиной.
Ожидается, что очередное заседание Совета Россия-НАТО состоится 5 июля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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