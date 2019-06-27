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РИА Новости

Постпредство подтвердило подготовку к заседанию Совета Россия-НАТО

Вчера, 19:40
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. РФ рассчитывает на серьезное обсуждение на планируемом 5 июля заседании Совета Россия-НАТО ситуации с безопасностью в Европе в связи с объявленным США выходом из договора РСМД, сообщило в четверг постпредство РФ при альянсе.
"Подтверждаем подготовку к очередному заседанию Совета Россия-НАТО, которое намечено на 5 июля", - говорится в поступившем в РИА Новости комментарии.
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе, архивное фото
25 января, 00:11
Совет Россия-НАТО
"Рассчитываем на серьезное обсуждение ситуации с безопасностью в Европе в связи с объявленным США выходом из ДРСМД, а также вопросов предсказуемости военной деятельности", - отмечается в нем.
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