Постпредство подтвердило подготовку к заседанию Совета Россия-НАТО

БРЮССЕЛЬ, 27 июн – РИА Новости. РФ рассчитывает на серьезное обсуждение на планируемом 5 июля заседании Совета Россия-НАТО ситуации с безопасностью в Европе в связи с объявленным США выходом из договора РСМД, сообщило в четверг постпредство РФ при альянсе.

"Подтверждаем подготовку к очередному заседанию Совета Россия-НАТО, которое намечено на 5 июля", - говорится в поступившем в РИА Новости комментарии.