Межгосударственные отношения России и Италии

Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время встречи. 24 октября 2018

Дипломатические отношения между СССР и Италией были установлены 7-11 февраля 1924 года. Несмотря на заключенный в 1933 году Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и Италией, 22 июня 1941 года Рим вступил в войну на стороне гитлеровской Германии, и дипломатические отношения были разорваны. В 1944 году, после падения режима Бенито Муссолини, они были полностью восстановлены. В 1991 году Италия признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР.

Основные принципы двусторонних отношений отражены в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Итальянской Республикой от 14 октября 1994 года , а также в "Плане действий в отношениях между Российской Федерацией и Итальянской Республикой" от 10 февраля 1998 года. Сформирована солидная база межправительственных и межведомственных соглашений в конкретных сферах двустороннего сотрудничества.

Италия является одним из важнейших партнеров Российской Федерации в Европе, с которым налажено и развивается интенсивное сотрудничество, ведется насыщенный политический диалог.

11 апреля 2017 года президент Италии Серджо Маттарелла посетил Россию с официальным визитом.

17 мая Россию (город Сочи) с рабочим визитом посетил председатель совета министров Италии Паоло Джентилони.

7 июля Владимир Путин и Паоло Джентилони провели краткую беседу на полях саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия).

23 ноября Владимир Путин принял в сочинской резиденции Бочаров Ручей бывшего председателя Совета министров Италии Романо Проди, который находился в России с частным визитом.

24 октября 2018 года председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте прибыл в Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, международные и региональные проблемы.

В ходе визита председатель Совета министров Италии также встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

13 ноября 2018 года Дмитрий Медведев посетил Палермо , где принял участие в международной конференции по внутриливийскому урегулированию.

Активные консультации по широкому кругу двусторонних и международных вопросов ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран.

8 октября 2018 года Москву с рабочим визитом посетил министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо Миланези. Это был его первый визит в Россию после назначения на должность главы МИД Италии.

22-23 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Италию с рабочим визитом. Состоялись переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо Миланези и с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте

Сергей Лавров также выступил на конференции "Средиземноморье: римский диалог".

5 декабря 2018 года глава МИД России Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Милане.

Поддерживается межпарламентский диалог.

30 января - 1 февраля 2019 года председатель сената Италии Мария Элизабета Альберти Казеллати посетила Россию с официальным визитом. Она провела переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным . Это был первый за последние десять лет визит в Россию председателя сената Италии.

В марте Москву с официальным визитом посетил председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико.

С 2000 года действует Большая российско-итальянская межпарламентская комиссия. Ее очередное заседание прошло в марте 2019 года в Москве.

Италия – один из ведущих торгово-экономических партнеров РФ, занимает пятое место во внешнеторговом обороте России и третье – среди стран Европейского союза. За последние два года взаимная торговля, после более чем двукратного снижения в 2014-2016 годах, вернулась на траекторию устойчивого роста. В 2017 году объем товарооборота увеличился на 20,8% , составив 23,9 миллиардов долларов. В 2018 году рост продолжился, составив 26,986 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 16,405 миллиарда долларов , импорта – 10,580 миллиарда долларов.

По итогам января-апреля 2019 года внешнеторговый оборот России и Италии составил 8,025 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 5,010 миллиарда долларов и импорт – 3,015 миллиарда долларов.

Более 80% российского экспорта приходится на минеральные продукты, также в числе экспортируемых товаров – металлы и изделия из них, драгоценные металлы и камни, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продукция химической промышленности.

В структуре российского импорта – машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

Основные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества рассматривает российско-итальянский совет по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. Очередное заседание совета прошло в декабре 2018 года в Риме.

Встречные капиталовложения превышают 7,5 миллиарда долларов, при этом итальянские инвестиции в Россию, по данным на 2018 год, составляют 4,8 миллиарда

На российском рынке представлено около 500 итальянских компаний, многие из них разместили производство на территории России.

Россия и Италия сотрудничают по широкому спектру отраслей промышленности, в электроэнергетике, агропромышленном комплексе, транспортной и энергетической инфраструктуре, нефтедобыче и переработке нефти, производстве современного оборудования.

Италия является вторым после Германии среди западноевропейских стран покупателем российского газа, поставляемого по магистральным газопроводам на основе долгосрочных контрактов (24,7 миллиарда кубических метров в 2016 году, 23,8 миллиарда кубических метров в 2017 году). В 2018 году в Италию было поставлено 22,77 миллиарда кубометров газа

Россия и Италия реализуют целый ряд совместных энергетических проектов. Российские и итальянские компании разрабатывают газовые месторождения, занимаются производством и поставками сжиженного природного газа. Рассматривается возможность прокладки магистральных газопроводов по южному маршруту для доставки российского газа в Европу.

Итальянские корпорации оказывают содействие в обновлении российской электроэнергетики. Концерн ENEL участвует в модернизации российских электросетей и строит в России ветряные станции.

Развивается взаимовыгодная промышленная кооперация. Pirelli и "Ростех" совместно провели технологическое обновление шинного производства на Кировском и Воронежском заводах.

При участии компаний из Италии был возведен крупнейший в Европе завод по производству аммиака в Ленинградской области.

В октябре 2018 года в Челябинске был запущен новый машиностроительный завод по производству высоковольтных электродвигателей для нужд нефтяной, газовой промышленности, судостроения, ветрогенерации и ряда других отраслей.

Это совместный проект компании "Транснефть", российской компании "Конар" и одного из мировых лидеров производства двигателей – итальянской компании Nidec

Итальянские фирмы подключились к реализации в России инфраструктурных проектов. С их участием в Санкт-Петербурге завершено строительство современной автомагистрали – Западный скоростной диаметр, проведена реконструкция аэропорта Пулково.

Интенсивный характер носит взаимодействие в научно-технической сфере. Тесно сотрудничают с итальянскими учеными Российская академия наук, Фонд фундаментальных исследований.

Курчатовский институт и Национальный совет исследований Италии вместе работают над инновационными проектами в области термоядерного синтеза и создания в Троицке экспериментального реактора "Игнитор". Итальянцы участвуют в ряде высокотехнологичных проектов на площадке фонда "Сколково".

Успешно продвигается кооперация в области пилотируемой космонавтики. В конце июля 2019 года на МКС полетит итальянский астронавт Лука Пармитано.

Культурно-гуманитарные связи осуществляются на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования от 1998 года. Реализуется целый ряд мероприятий по продвижению русского языка в Италии и итальянского языка в России. В 2009 году подписано российско-итальянское межправительственное Соглашение о взаимном признании документов об образовании, выдаваемых в Российской Федерации и Итальянской Республике. Развиваются молодежные контакты. С 2004 года в общеобразовательных школах России и Италии проводятся недели культуры и языка двух стран , осуществляются взаимные поездки школьников.

В 2018 году в Италии с большим успехом прошел фестиваль "Русские сезоны" – масштабная, на государственном уровне поддержанная программа культурных мероприятий, в рамках которой в 75 городах Италии публике было представлено более 300 российских театральных и балетных постановок, гастрольных, художественных и выставочных проектов.