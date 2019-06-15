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РИА Новости

Итальянский астронавт после тренировки в ЦПК сравнил себя с выжатым носком

Вчера, 19:44
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИтальянский астронавт Лука Пармитано
Итальянский астронавт Лука Пармитано
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Итальянский астронавт Лука Пармитано, который в конце июля полетит на МКС, провел тренировку в центрифуге подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), после которой сравнил себя выжатым носком.
Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космодрома Байконур планируется 20 июня в 19:28 мск. На нем на МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
"Моя последняя тренировка по ручному спуску (на корабле "Союз" на Землю) в центрифуге перед экзаменом на следующей неделе. Пять профилей (нагрузки), около 10 минут каждый. Сложно и весело", - написал Пармитано в Twitter.
"Но я точно знаю, что чувствует носок после цикла отжима в стиральной машине, и почему они никогда не выходят попарно", - добавил он.
К записи астронавта прикреплено видео его вращения в центрифуге ЦФ-7, находящейся в ЦПК.
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Центр подготовки космонавтовКосмос - РИА Наука
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