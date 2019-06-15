Итальянский астронавт после тренировки в ЦПК сравнил себя с выжатым носком

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Итальянский астронавт Лука Пармитано, который в конце июля полетит на МКС, провел тренировку в центрифуге подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК), после которой сравнил себя выжатым носком.

Ранее сообщалось, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-13" с помощью ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космодрома Байконур планируется 20 июня в 19:28 мск. На нем на МКС полетят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

"Моя последняя тренировка по ручному спуску (на корабле "Союз" на Землю) в центрифуге перед экзаменом на следующей неделе. Пять профилей (нагрузки), около 10 минут каждый. Сложно и весело", - написал Пармитано в Twitter.

"Но я точно знаю, что чувствует носок после цикла отжима в стиральной машине, и почему они никогда не выходят попарно", - добавил он.