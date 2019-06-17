Посол: Италия входит в число самых популярных у российских туристов стран

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Италия входит в тройку самых популярных у российских туристов стран, заявил посол Италии в Москве Паскуале Террачано.

"Между Италией и Россией всегда существовали благоприятные и очень прочные связи во всех областях, включая сотрудничество в сфере туризма. И число российских туристов, посещающих Италию, всегда остается очень высоким", - отметил Террачано.

Посол рассказал, что между народами России и Италии существует "особое культурное сходство", при этом россияне "исторически чувствуют большую страсть ко многим аспектам итальянской культуры - от искусства и музыки до моды и кулинарии".

"После спада турпотока из России из-за событий 2014 года, ситуация изменилась к лучшему и число российских путешественников снова растет. В 2018 году Италия заняла третье место после Турции и Таиланда среди любимых направлений россиян", - сказал он.