Режим ЧС федерального характера и случаи его введения в России

Согласно федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной правительством РФ, и по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации.
Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от территории распространения, количества людей, погибших или получивших ущерб здоровью, либо размера ущерба.
Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 года "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" выделяются следующие виды чрезвычайных ситуаций:
- локального характера (не выходящая за пределы территории объекта, при этом количество пострадавших не более 10 человек или размер ущерба не более 100 тысяч рублей);
- муниципального характера (не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших – не более 50 человек либо размер ущерба составляет не более пяти миллионов рублей);
- межмуниципального характера (затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших либо ущерба аналогичен критериям предшествующей ситуации);
- регионального характера (не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер ущерба составляет свыше пяти миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей);
- межрегионального характера (затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, количество пострадавших либо размер ущерба аналогичен региональной);
- федерального характера (количество пострадавших свыше 500 человек либо размер ущерба свыше 500 миллионов рублей).
Ликвидация ЧС федерального характера осуществляется силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.
Случаи введения режима ЧС федерального характера в 2016-19 гг.
3 июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. По данным МЧС, погибли 20 человек, судьба 15 пока неизвестна. Материальный ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей.
В мае 2018 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Якутии. От весеннего и летнего паводков 2018 года в регионе пострадали Якутск и 15 районов. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадавшими числятся 5,1 тысячи человек. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.
21 августа 2017 года в Ростове-на-Дону сильный пожар произошел в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью города. Глава МЧС Владимир Пучков назвал пожар "чрезвычайной ситуацией федерального уровня". За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы, один человек погиб. Пострадавшими в результате пожара официально признаны 692 человека. Не пригодными для проживания в результате пожара признано 163 дома. Это свыше 7 тысяч квадратных метров жилья.
24 мая 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального характера был введен в Ставропольском крае, где в результате обильных и продолжительных осадков в 29 населенных пунктах произошло подтопление 3513 жилых домов и 4295 придомовых территорий с общим населением 19 494 человека, из них 4623 ребенка, 3 участков автомобильных дорог различного назначения общей протяженностью 35 километров и 5000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Из населенных пунктов в безопасные районы были эвакуированы 338 человек. Ущерб от паводка составил более чем 2,5 миллиарда рублей. Режим ЧС отменили 6 июля.
28 апреля 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был введен на всей территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Пожары в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае уничтожили около 100 домов. Режим ЧС был отменен 11 мая 2017 года. Однако 25 мая 2017 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня вновь был введен в Иркутской области и Красноярском крае в связи с лесными пожарами. Пострадали 9 населенных пунктов, пожарами были уничтожены 175 жилых домов, в которых проживали 720 человек; 6 объектов экономики и 21 нежилое строение.
В 2016 году Приморье накрыл мощный тайфун "Лайонрок", за несколько дней он обрушил на регион трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье 2 сентября 2016 года ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли лишь в конце декабря 2016 года. Муниципальный режим ЧС действовал до января 2018 года. Общая сумма ущерба от тайфуна "Лайонрок" превысила 7 миллиардов рублей.