Режим ЧС федерального характера и случаи его введения в России

Согласно федеральному закону "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 года, чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной правительством РФ, и по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от территории распространения, количества людей, погибших или получивших ущерб здоровью, либо размера ущерба.

Согласно постановлению правительства РФ от 21 мая 2007 года "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" выделяются следующие виды чрезвычайных ситуаций:

- локального характера (не выходящая за пределы территории объекта, при этом количество пострадавших не более 10 человек или размер ущерба не более 100 тысяч рублей);

- муниципального характера (не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших – не более 50 человек либо размер ущерба составляет не более пяти миллионов рублей);

- межмуниципального характера (затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших либо ущерба аналогичен критериям предшествующей ситуации);

- регионального характера (не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер ущерба составляет свыше пяти миллионов рублей, но не более 500 миллионов рублей);

- межрегионального характера (затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, количество пострадавших либо размер ущерба аналогичен региональной);

- федерального характера (количество пострадавших свыше 500 человек либо размер ущерба свыше 500 миллионов рублей).

Ликвидация ЧС федерального характера осуществляется силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Случаи введения режима ЧС федерального характера в 2016-19 гг.

3 июля 2019 года президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. По данным МЧС, погибли 20 человек, судьба 15 пока неизвестна. Материальный ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей.

В мае 2018 года режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели в Якутии. От весеннего и летнего паводков 2018 года в регионе пострадали Якутск и 15 районов. В зоне затопления оказались 63 населенных пункта, 1,4 тысячи домов, пострадавшими числятся 5,1 тысячи человек. Сумма ущерба составила около 1,5 миллиарда рублей.