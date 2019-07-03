В Иркутской области предварительно оценили ущерб от паводка

Затор из жилых домов возле моста через федеральную трассу "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Материальный ущерб от паводка в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

В Иркутской области, где из-за паводка действует режим ЧС, остаются подтопленными 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 20 человек, пропавшими без вести - 15. Всего от паводка пострадало 98 населенных пункта, более 33 тысяч человек.

"По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей" - проинформировал губернатор Иркутской области Сергей Левченко президента РФ Владимира Путина и членов правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Приангарье.

Глава региона сообщил, что утвержден план аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации с разбивкой отдельно по каждому пострадавшему муниципальному образованию на перспективу до полного устранения последствий.