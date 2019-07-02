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РИА Новости
Туризм

Туристы назвали самые опасные города и страны

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские туристы назвали самыми безопасными для поездок Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Финляндию и Норвегию. Республики Кавказа, Сирию, Афганистан, Сомали, Бразилию, Индию и Египет путешественники считают небезопасными территориями, сообщает Biletix.
Эксперты сервиса провели онлайн-опрос 1800 пользователей и выяснили, какие регионы России и зарубежные страны они считают наиболее безопасными.
Максимальное число респондентов - около 51% - отдали свой голос за Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В тройку лидеров вошли Москва и Подмосковье (28,5%), а также Татарстан (23,3%). За Краснодарский край проголосовали 22% пользователей, за Алтай – более 10%.
Самыми опасными для путешествий пользователи считают республики Кавказа, а также регионы российского юга и крупные мегаполисы. Возглавляет список Дагестан (более 36% опрошенных), далее идут Чечня (почти 34%), Москва и Московская область (19%), Краснодарский край (22%) и Свердловская область (более 12%). Показательно, что Москва, Подмосковье и Краснодарский край вошли в оба списка.
По мнению туристов, из зарубежных направлений наиболее безопасна для путешествий Финляндия – за нее проголосовали 17% опрошенных. В пятерку также вошли Норвегия, Испания, Германия и Италия.
Среди самых опасных для путешествий государств россияне отметили те, на территории которых происходят вооруженные конфликты или высок уровень преступности. Это, например, Сирия (ее назвали 25% опрошенных). Также в этом списке Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Колумбия, Ливия, Судан. Также среди опасных стран были названы два направления с относительно высоким турпотоком из России – Египет и Индия.
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