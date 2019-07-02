Туристы назвали самые опасные города и страны

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские туристы назвали самыми безопасными для поездок Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Финляндию и Норвегию. Республики Кавказа, Сирию, Афганистан, Сомали, Бразилию, Индию и Египет путешественники считают небезопасными территориями, сообщает Biletix.

Эксперты сервиса провели онлайн-опрос 1800 пользователей и выяснили, какие регионы России и зарубежные страны они считают наиболее безопасными.

Максимальное число респондентов - около 51% - отдали свой голос за Санкт-Петербург и Ленинградскую область. В тройку лидеров вошли Москва и Подмосковье (28,5%), а также Татарстан (23,3%). За Краснодарский край проголосовали 22% пользователей, за Алтай – более 10%.

Самыми опасными для путешествий пользователи считают республики Кавказа, а также регионы российского юга и крупные мегаполисы. Возглавляет список Дагестан (более 36% опрошенных), далее идут Чечня (почти 34%), Москва и Московская область (19%), Краснодарский край (22%) и Свердловская область (более 12%). Показательно, что Москва, Подмосковье и Краснодарский край вошли в оба списка.

По мнению туристов, из зарубежных направлений наиболее безопасна для путешествий Финляндия – за нее проголосовали 17% опрошенных. В пятерку также вошли Норвегия, Испания, Германия и Италия.