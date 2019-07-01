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РИА Новости

В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

Вчера, 05:15
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© AP Photo / Riccardo PareggianiПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
© AP Photo / Riccardo Pareggiani
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинцам не следовало голосовать за Владимира Зеленского на выборах президента, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
В то же время Рабинович признался, что во втором туре он и сам голосовал за Зеленского, однако впоследствии тот, по его мнению, всех обманул.

"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего: пленных (освободили. — Прим. ред.) — плохо, тарифы — "я пошутил", мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", — сказал депутат.

По словам депутата, Украина превращается в "96-й квартал".
Бери ношу по себе…
Вчера, 13:41
Бери ношу по себе…
В апреле ЦИК официально признал победу Зеленского на выборах главы государства: во втором туре он набрал около 73% голосов, между тем за Петра Порошенко проголосовали лишь 24% украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
18 июня, 08:00
Все, что вы хотели узнать о миротворчестве Зеленского
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Винить бандеров нет причины, в том их беда, а не вина, что богу не хватило глины и он лепил их из г**на!
1 июля, 06:54
Сергей Серый
192361003
Зеленский говорит не за Порошенко а по одной и той же шпаргалке которую им дали американцы.
1 июля, 05:19
sstry1967
188621011
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