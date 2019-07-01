В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего: пленных (освободили. — Прим. ред.) — плохо , тарифы — "я пошутил" , мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит : "Я покрашу два киоска", — сказал депутат.