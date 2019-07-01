В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украинцам не следовало голосовать за Владимира Зеленского на выборах президента, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
В то же время Рабинович признался, что во втором туре он и сам голосовал за Зеленского, однако впоследствии тот, по его мнению, всех обманул.
"Мы верили Зеленскому, который сказал, что на коленях даст мир нашей стране, мы верили Зеленскому, который сказал: "Я перед вами всеми клянусь, клянусь, клянусь", и ничего: пленных (освободили. — Прим. ред.) — плохо, тарифы — "я пошутил", мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска", — сказал депутат.
По словам депутата, Украина превращается в "96-й квартал".
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В апреле ЦИК официально признал победу Зеленского на выборах главы государства: во втором туре он набрал около 73% голосов, между тем за Петра Порошенко проголосовали лишь 24% украинцев.
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