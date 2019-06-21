Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский заявил, что пока не может вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил , что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса значительные суммы, "но он об этом еще не знает".

"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".

Бизнесмен добавил, что не обсуждал с Зеленским восстановления Донбасса.

Ранее суд в Британии по иску Приватбанка ограничил расходы Коломойского на повседневную жизнь суммой в 20 тысяч фунтов в неделю.

Коломойский считается одним из богатейших людей на Украине. По различным оценкам, его состояние составляет около 1,4 миллиарда долларов. Он является основателем крупнейшей в стране промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет активы в металлургии, нефтехимии, медиа и авиаотрасли.

Ранее Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровской области, однако был уволен из-за конфликта с украинскими властями в связи с изменениями в руководстве компании "Укртранснафта".