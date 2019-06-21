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РИА Новости

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

Вчера, 19:47
53199
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Олигарх Игорь Коломойский заявил, что пока не может вкладывать значительные средства в восстановление инфраструктуры в Донбассе.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса значительные суммы, "но он об этом еще не знает".
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"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Бизнесмен добавил, что не обсуждал с Зеленским восстановления Донбасса.
Ранее суд в Британии по иску Приватбанка ограничил расходы Коломойского на повседневную жизнь суммой в 20 тысяч фунтов в неделю.
Коломойский считается одним из богатейших людей на Украине. По различным оценкам, его состояние составляет около 1,4 миллиарда долларов. Он является основателем крупнейшей в стране промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет активы в металлургии, нефтехимии, медиа и авиаотрасли.
Игорь Коломойский
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Ранее Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровской области, однако был уволен из-за конфликта с украинскими властями в связи с изменениями в руководстве компании "Укртранснафта".
В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров Евромайдана, по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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Ситуация на УкраинеПриватБанкИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Беня жжёт , Зеленский в шоке.
21 июня, 19:50
Юрий Иванов
143801116
Парек покрасить это - хорошо..., а еще надо Донецкий аэропорт восстановить,школы,больницы...людей и детей с могил поднять, которых его наемные батальоны угробили..
21 июня, 22:13
ivan bolvan
4000501
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