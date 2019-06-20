Зеленский: Коломойский будет инвестировать в Донбасс, но "не знает об этом"

КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский олигарх Игорь Коломойский будет инвестировать большие деньги а инфраструктуру Донбасса, но об этом он "еще не знает".

На Украине неоднократно обвиняли Коломойского в покровительстве президента Зеленского, сам он это опровергал.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - заявил Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса в четверг, которую транслировали телеканалы.

Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет авиаактивы, активы в металлургии, нефтехимии и медиа.