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РИА Новости

Зеленский: Коломойский будет инвестировать в Донбасс, но "не знает об этом"

Вчера, 16:50
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 20 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский олигарх Игорь Коломойский будет инвестировать большие деньги а инфраструктуру Донбасса, но об этом он "еще не знает".
На Украине неоднократно обвиняли Коломойского в покровительстве президента Зеленского, сам он это опровергал.
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"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - заявил Зеленский в ходе встречи с представителями украинского бизнеса в четверг, которую транслировали телеканалы.
Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет авиаактивы, активы в металлургии, нефтехимии и медиа.
Ранее бизнесмен занимал должность губернатора Днепропетровской области, но был уволен в связи с конфликтом с украинскими властями, вызванным сменой руководства компании "Укртранснафта". Позже Коломойский заявил о достигнутых договоренностях с президентом и премьером Украины по поводу конфликтной ситуации вокруг компании. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
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ДонбассИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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