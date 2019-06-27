Зеленский назвал инициативы Медведчука по Донбассу предвыборным пиаром

КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни разу не общался с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и не понимает, почему он поднимает вопрос пленных и прекращения конфликта в Донбассе только перед выборами.

Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. Их освобождение состоится в пятницу в Минске.

"Я ни разу не общался в своей жизни, на должности президента Украины, и в принципе в целой жизни с господином Медведчуком. Это правда… Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники (в вопросе обмена пленными – ред.). Он (Медведчук – ред.) знает мое отношение к этому вопросу, это не о личностях", - сказал Зеленский в четверг на брифинге. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Он добавил, что нужно спросить у Медведчука, "почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы".

Медведчук ранее заявил, что продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе, несмотря на уголовные дела, которые заведены в отношении него на Украине. По его словам, "вопрос заключается не в предвыборных ходах", самое главное, чтобы пленные могли вернуться домой, а "все остальное - от лукавого, в том числе и выборы".