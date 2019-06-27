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РИА Новости

Зеленский назвал инициативы Медведчука по Донбассу предвыборным пиаром

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 27 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни разу не общался с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и не понимает, почему он поднимает вопрос пленных и прекращения конфликта в Донбассе только перед выборами.
Ранее Медведчук заявил, что обратился к лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с просьбой об освобождении нескольких украинских пленных, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе, так как действующий президент Украины Владимир Зеленский для этого ничего не делает. В ходе переговоров главы ДНР и ЛНР согласились с инициативой Медведчука об освобождении четверых удерживаемых лиц. Их освобождение состоится в пятницу в Минске.
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"Я ни разу не общался в своей жизни, на должности президента Украины, и в принципе в целой жизни с господином Медведчуком. Это правда… Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники (в вопросе обмена пленными – ред.). Он (Медведчук – ред.) знает мое отношение к этому вопросу, это не о личностях", - сказал Зеленский в четверг на брифинге. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".
Он добавил, что нужно спросить у Медведчука, "почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы".
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Медведчук ранее заявил, что продолжит способствовать освобождению пленных в Донбассе, несмотря на уголовные дела, которые заведены в отношении него на Украине. По его словам, "вопрос заключается не в предвыборных ходах", самое главное, чтобы пленные могли вернуться домой, а "все остальное - от лукавого, в том числе и выборы".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. Согласно данным исследования центра "Социс" партию "Оппозиционный блок" готовы поддержать 1% респондентов, а рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь" составляет 7,7%.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВиктор МедведчукДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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