Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал <...> Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть",— пояснил он.