Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-12T11:05Z
https://ria.ru/20190612/1555507576.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155543/18/1555431841_0:160:2957:1823_1036x0_80_0_0_6ac57ad34d6a0e0c1a43e960e0f4ef39.jpg
РИА Новости

Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде

11:05
2435
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКХ. Об этом заявил его представитель в правительстве Андрей Герус в эфире программы "Вот оно как".
"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал <...> Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть",— пояснил он.
Герус подчеркнул, что президент понимает, что это является проблемой. Зеленский говорил о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта. Тогда цена на газ упадет на 20-30 процентов, пояснил он.
В мае, принимая присягу в Верховной раде, президент назвал высокие тарифы и низкие зарплаты бедами украинцев.
Логотип компании Газпром
09:50
Представитель Зеленского призвал "Газпром" исполнять решение арбитража
2470022
Обсудить 5
Владимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Газовое оборудование в Львовской области
Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
РИА
Новости
Логотип компании Газпром
Представитель Зеленского призвал "Газпром" исполнять решение арбитража
Феодосийский морской торговый порт
В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
Бари Алибасов
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Президент Ирана Хасан Роухани
Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
Работы с российской астрофизической обсерваторией Спектр-Р в монтажно-испытательном корпусе
Американские ученые попрощались с российским телескопом "Спектр-Р"
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Задержавший Голунова руководитель отдела МВД заявил о своей невиновности
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море
Российский профессор рассказал об "опасных" планах США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Ленни Кравиц выступит на "Кинотавре"
11:44В Германии глава ХДС призвала стремиться к сотрудничеству с Россией
11:31Эксперт оценил идею Киева о новом способе закупки российского газа
11:30В Югре из торгового центра эвакуировали около 200 человек из-за возгорания
11:30В Крыму назвали претензии Киева на морской шельф абсурдом
11:24Потенциал давления США на Иран иссяк, заявил Роухани
11:19Собянин поздравил москвичей с Днем России
11:15СМИ: в Гонконге полиция применила газ в столкновениях с протестующими
11:11В МИД прокомментировали введение новых санкций США против Сирии
11:09На нацпроект "Образование" направят в регионы более 155 миллиардов рублей
11:05Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, заявили в его команде
11:03Соцпартия Молдавии и блок ACUM не намерены выводить людей на баррикады
10:55На Урале выбежавший на дорогу из-за собаки ребенок погиб при наезде машины
10:51Названы регионы с самой высокой смертностью
10:48В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
10:46В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
10:39Встречу с Томпсон можно рассматривать в свете саммита G20, заявил Рябков
10:31Токаев поручил главам госорганов исполнять обязанности до новых назначений
10:24В Индии предупредили о приближении мощного циклона
10:22Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния