Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году

26 июня в Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). По информации ведомства, гражданин России, присягнувший главарям террористических структур и действовавший по их указанию, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Силовики и гражданское население не пострадали. На месте происшествия правоохранители обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.
28 мая стало известно, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт на территории Астраханской области. По информации источника, знакомого с ситуацией, приверженец радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали. Он был арестован.
22 мая в городе Кольчугино Владимирской области правоохранительные органы провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков. Согласно информации оперативного штаба Национального антитеррористического комитета, бандиты являлись членами одной из террористических организаций. В частности, они поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых планировали террористическую атаку в месте массового пребывания людей. На месте перестрелки с преступниками сотрудники спецслужб нашли оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу.
26 апреля в Нальчике задержали члена террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), планировавшего теракт. Дома у боевика нашли самодельное взрывное устройство, экстремистскую литературу и другие доказательства причастности к подготовке теракта. По данным ФСБ, задержанный был членом "баксанской" банды, действовавшей в Кабардино-Балкарии. Он занимался изготовлением самодельных бомб, которые использовались при нападениях на Баксанскую ГЭС в 2010 году и на сотрудников правоохранительных органов с 2009 по 2012 год. После нейтрализации главарей банды боевик установил контакты с модераторами террористической организации в Сирии, от которых и получил приказ готовиться к теракту.
23 апреля ФСБ РФ сообщила о разоблачении в Махачкале и Грозном законспирированной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), состоящей из пяти человек. Участники группы готовили теракты в отношении сотрудников полиции в Грозном и Каспийске. В ФСБ уточнили, что бандиты планировали изготовить взрывное устройство с помощью инструкций из интернета.
12 апреля в Тюмени в ходе контртеррористической операции были ликвидированы боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Она началась после того как сотрудникам ФСБ стало известно, что в одном из частных домов находятся вооруженные приверженцы ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), которые планировали теракт в местах массового скопления людей. На предложение сложить оружие и сдаться боевики открыли стрельбу. Последовала перестрелка, в результате которой силовики нейтрализовали двух террористов. В доме, где скрывались террористы, были обнаружены две самодельные бомбы и детали для них, два автомата Калашникова и религиозная литература.
27 марта стало известно, что силовики в Ставропольском крае задержали присягнувшего запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"* уроженца Дагестана, подозреваемого в подготовке к совершению терактов.
14 марта в Шпаковском районе Ставропольского края были уничтожены боевики, планировавшие совершить теракт. По данным Национального антитеррористического комитета, ФСБ получила данные о возможном перемещении вооруженных бандитов на автомобиле вблизи хутора Балки. При попытке правоохранителей остановить подозрительный автомобиль лица, находящиеся в машине открыли огонь из автоматического оружия, применили гранату и попытались скрыться. Во время перестрелки обоих боевиков ликвидировали. По данным Оперативного штаба, оба бандита - уроженцы Волгоградской области, прибыли в Ставропольский край для совершения терактов. Установлено, что они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
В ночь на 13 марта в Самарской области уничтожили боевика, планировавшего теракт. По данным Национального антитеррористического комитета, в ФСБ поступила информация о вооруженном мужчине в одном из частных домов села Екатериновка Безенчукского района. Прибывшие на место правоохранители предложили бандиту сдаться, однако в ответ он открыл огонь и кинул боевую гранату. Сотрудники ФСБ нейтрализовали мужчину. В доме, где находился террорист, обнаружили оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Мужчина оказался сторонником одной из международных террористических организаций.
1 марта стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе были задержаны три исламиста, планировавшие серию терактов и убийства полицейских. При личном досмотре у одного террориста изъяли гранату РГД-5 с запалом, а с пояса сняли самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. В ходе обыска у них также изъяли "взрыватели фабричного изготовления, взрывчатое вещество, коробку с поражающими элементами и готовое к использованию СВУ на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 граммов в тротиловом эквиваленте". 28 марта стало известно о задержании четвертого участника банды.
27 февраля в Нальчике были ликвидированы трое боевиков, которые планировали теракт в Кабардино-Балкарии. В частном доме, где находились боевики, при осмотре были обнаружены компоненты для изготовления самодельных бомб, а также автоматы, пистолет и гранаты.
19 февраля в Дагестане уничтожили боевика, планировавшего совершить теракт. Мужчина недавно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за незаконный оборот оружия. В ходе обыска по месту жительства бандита была обнаружена лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), в которой находились емкости и мешки с взрывчатыми веществами общей массой более 30 килограммов, а также большое количество компонентов для изготовления СВУ. У боевика также нашли оружие и пояс смертника.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости