В Саратове предотвратили теракт

Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

© РИА Новости / ФСБ РФ Сотрудники ФСБ России во время спецоперации в Саратове © РИА Новости / ФСБ РФ Сотрудники ФСБ России во время спецоперации в Саратове

Отмечается, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.

При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Силовики и гражданское население не пострадали, уточняется в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.