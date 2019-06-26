Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T10:31Z
https://ria.ru/20190626/1555920180.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155592/10/1555921020_0:0:2244:1262_1036x0_80_0_0_c7236357938796b65b7167d7163269c0.jpg
РИА Новости

В Саратове предотвратили теракт

10:31
41973
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
© РИА Новости / ФСБ РФ
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.
© РИА Новости / ФСБ РФСотрудники ФСБ России во время спецоперации в Саратове
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ России во время спецоперации в Саратове
Отмечается, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.
При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Силовики и гражданское население не пострадали, уточняется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена преступной группы, причастной к терактам в московском метро
23 апреля, 18:32
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2018-2019 годах
60172552029
Обсудить 11
ФСБ РФСаратовПроисшествия
Популярные комментарии
Работайте, братья!
26 июня, 10:32
Не лайкаю либерастов
4800014
О каких братьях речь?
26 июня, 10:36
Эрих Шрайбикус
31020229
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
РИА
Новости
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров приветствовал позицию Франции по нападению на силовиков в Грозном
Лента
новостей
Актер и режиссер Валерий Харченко
Умер актер Валерий Харченко
На учениях в Крыму погибли два десантника
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава OMV заявил о возможном замедлении реализации "Северного потока — 2"
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые
Опубликовано видео взрыва центральной ступени ракеты Falcon Heavy при посадке
Опубликовано видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy
Ракетный комплекс Искандер-М
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Инспектор ГИБДД
Водителей смогут лишать прав за нечитаемые номера, пишут СМИ
Роберт Кочарян в суде
В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна
Бари Алибасов
Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти
Выпускники
Красноярским выпускникам подарили торт "с надгробиями"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
10:52СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
10:51Плохая погода мешает выпустить косаток и белух у мыса Перовского
10:50Совфед назначил Дмитрия Демешина на пост замгенпрокурора
10:47Экс-главу "Росгеологии" Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Лента новостейМолния