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РИА Новости

Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков

07:33
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© Фото : Национальный антитеррористический комитетКонтртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
Контртеррористическая операция в городе Кольчугино Владимирской области. 22 мая 2019
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Ранее стало известно, что в частном доме в Кольчугино заблокировали бандитов, намеревавшихся осуществить теракт. На территории города ввели режим контртеррористической операции (КТО).
"Во Владимирской области проведена контртеррористическая операция. В ходе КТО в Кольчугино нейтрализованы двое бандитов", — отмечается в сообщении комитета.
Также, согласно информации оперативного штаба НАК, ликвидированные бандиты были членами одной из террористических организаций. В частности, предполагаемые боевики поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых планировали террористическую атаку в месте массового пребывания людей.
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Помимо этого, добавили в НАК, на месте перестрелки с преступниками, сотрудники спецслужб нашли оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу.

Случаи предотвращения терактов

Это не первый случай предотвращения терактов в России за 2019 год. Так, 23 апреля ФСБ сообщила о разоблачении в Махачкале и Грозном состоящей из пяти человек ячейки террористов "Исламского государства"*.
Также 12 апреля в Тюмени в ходе КТО ликвидировали двух террористов, отказавшихся сдаться правоохранителям.
В конце марта Ставропольском крае задержали уроженца Дагестана, подозреваемого в террористической деятельности. В середине того же месяца в Шпаковском районе края уничтожили двух боевиков, которые пытались сопротивляться при задержании с использованием автоматического оружия.
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В ночь на 13 марта в Самарской области также уничтожили боевика, который отказался сдаться правоохранителям и кинул в их сторону боевую гранату.
Помимо этого, 1 марта поступила информация о задержании трех исламистов в Ханты-мансийском автономном округе. У боевиков нашли оружие, которое они могли использовать при теракте. Также 28 марта стало известно о задержании их сообщника.
Кроме того, 27 февраля в Нальчике ликвидировали троих боевиков, планировавших теракт в Кабардино-Балкарии. При осмотре частного дома, в котором скрывались преступники также обнаружили оружие.
Также 19 февраля в Дагестане уничтожили предполагаемого террориста, у которого по месту жительства нашли лабораторию по изготовлению взрывных устройств и оружие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания члена преступной группы, причастной к терактам в московском метро
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Случаи предотвращения терактов на территории России в 2018-2019 годах
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Популярные комментарии
Ну, же! Где либерда с голосением, что это кровавый Путин убивает своих граждан, которые ни в чем не виноваты?
22 мая, 07:59
Ensom Vind
34210022
А 12 000 000 000 в казну вернут?.. Или достаточно спектакль электорату продемонстрировать?))
22 мая, 08:37
ddrugl
1500005
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