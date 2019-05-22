Под Владимиром ликвидировали готовившую теракт группу боевиков

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В городе Кольчугино Владимирской области ликвидировали двух боевиков, планировавших совершить теракт. Об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее стало известно, что в частном доме в Кольчугино заблокировали бандитов, намеревавшихся осуществить теракт. На территории города ввели режим контртеррористической операции (КТО).

"Во Владимирской области проведена контртеррористическая операция. В ходе КТО в Кольчугино нейтрализованы двое бандитов", — отмечается в сообщении комитета.

Также, согласно информации оперативного штаба НАК, ликвидированные бандиты были членами одной из террористических организаций. В частности, предполагаемые боевики поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых планировали террористическую атаку в месте массового пребывания людей.

Помимо этого, добавили в НАК, на месте перестрелки с преступниками, сотрудники спецслужб нашли оружие, боеприпасы, самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу.

Случаи предотвращения терактов

Это не первый случай предотвращения терактов в России за 2019 год. Так, 23 апреля ФСБ сообщила о разоблачении в Махачкале и Грозном состоящей из пяти человек ячейки террористов "Исламского государства"*.

Также 12 апреля в Тюмени в ходе КТО ликвидировали двух террористов, отказавшихся сдаться правоохранителям.

В конце марта Ставропольском крае задержали уроженца Дагестана, подозреваемого в террористической деятельности. В середине того же месяца в Шпаковском районе края уничтожили двух боевиков, которые пытались сопротивляться при задержании с использованием автоматического оружия.

В ночь на 13 марта в Самарской области также уничтожили боевика, который отказался сдаться правоохранителям и кинул в их сторону боевую гранату.

Помимо этого, 1 марта поступила информация о задержании трех исламистов в Ханты-мансийском автономном округе. У боевиков нашли оружие, которое они могли использовать при теракте. Также 28 марта стало известно о задержании их сообщника.

Кроме того, 27 февраля в Нальчике ликвидировали троих боевиков, планировавших теракт в Кабардино-Балкарии. При осмотре частного дома, в котором скрывались преступники также обнаружили оружие.

Также 19 февраля в Дагестане уничтожили предполагаемого террориста, у которого по месту жительства нашли лабораторию по изготовлению взрывных устройств и оружие.