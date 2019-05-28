Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт на территории Астраханской области, сообщил руководитель следственного управления СК России по области Ибрагим Могушков на встрече с врио губернатора области Сергеем Морозовым.

"В этом году совместно с УФСБ России по Астраханской области сотрудники следственного управления СК выявили факт подготовки террористического акта", - сказал он, не раскрывая подробностей.

По информации источника, знакомого с ситуацией, приверженец радикального ислама готовил нападение на сотрудников ФСБ в городе Харабали около двух месяцев назад. "В настоящее время он арестован, возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник.