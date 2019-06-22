Васильева назвала проблему учебников по истории Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Учебники, которые сейчас написаны по периодам Великой Отечественной войны, сложно понять, поэтому для лучшего освоения школьниками этого периода история должна быть в лицах, считает министр просвещения России Ольга Васильева.

По словам министра, литература, как и история, — это предметы, которые формируют человека. Она отметила, что литература трогает человека, поскольку читатель с автором сопереживает героям, а в истории "сухость изложения не дает результата".

"В свое время был учебник "Рассказы по истории СССР". Сейчас есть такой пробный учебник в Москве — "Рассказы по истории России". Здорово сделали. Чтобы маленький народ читал увлекательные рассказы. Должна быть история в лицах. А туда могут ложиться основные темы, хронология, факты. Человек через эмоциональное восприятие очень многое запоминает. Особенно молодой", — добавила глава Минпросвещения.