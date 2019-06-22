Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T11:09Z
https://ria.ru/20190622/1555806833.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155520/84/1555208496_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_dcc810356d1e5f6b5bacab29f32bae0a.jpg
РИА Новости

Васильева назвала проблему учебников по истории Великой Отечественной войны

00:52
5179
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения России Ольга Васильева. Архивное фото
Министр просвещения России Ольга Васильева. Архивное фото
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения России Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Учебники, которые сейчас написаны по периодам Великой Отечественной войны, сложно понять, поэтому для лучшего освоения школьниками этого периода история должна быть в лицах, считает министр просвещения России Ольга Васильева.
"Важно, чтобы то, что написано про тот период, было изложено хорошим, красивым, понятным языком. Достучаться можно до любого. Мальчишки прекрасно учат военную историю. У девчонок с этим потяжелее. Но учебники, которые сейчас рассказывают о периодах войны, сложно понять. Они переполнены сухой статистикой", — сказала Васильева в интервью KP.Ru.
Дети в солдатской форме в Криквиль-ан-Бессен в Нормандии
8 мая, 08:00
Что пишут о Второй мировой войне в учебниках разных стран
По словам министра, литература, как и история, — это предметы, которые формируют человека. Она отметила, что литература трогает человека, поскольку читатель с автором сопереживает героям, а в истории "сухость изложения не дает результата".
"В свое время был учебник "Рассказы по истории СССР". Сейчас есть такой пробный учебник в Москве — "Рассказы по истории России". Здорово сделали. Чтобы маленький народ читал увлекательные рассказы. Должна быть история в лицах. А туда могут ложиться основные темы, хронология, факты. Человек через эмоциональное восприятие очень многое запоминает. Особенно молодой", — добавила глава Минпросвещения.
День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Улица Шухевича в украинском городе Мукачево
29 декабря 2018, 01:03
На Украине перепишут учебники из-за упоминаний о связи Шухевича с нацистами
5001209
Обсудить 5
Министерство просвещения РоссииОльга ВасильеваВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияОбщество
Рекомендуем
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
РИА
Новости
Самолет в аэропорту Адлера
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал проблему команды Зеленского
Лента
новостей
Солдаты США в Латвии
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией
Припять. Архивное фото
Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
Памятник Брестская крепость - герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
Рассвет в Москве
Самая короткая ночь в году наступит 21 июня
Рыбинское водохранилище. Архивное фото
В Госдуме призвали вологодские власти перенести место строительства ЦБК
Автомобильный завод ПАО КАМАЗ. Архивное фото
"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Тушение пожара в трехэтажном жилом доме в городе Сатка Челябинской области. 22 июня 2019
В Челябинской области локализовали пожар в трехэтажном жилом доме
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32Путин: британские премьеры приходят к власти с помощью "партийной тусовки"
11:30Российский флаг над Курилами не будет спущен, заявил Путин
11:29Джейк Джилленхол прокомментировал съемки в новом фильме о "Человеке-пауке"
11:26Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу
11:14Окружавшие штаб-квартиру гонконгской полиции протестующие разошлись
11:04В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
11:03В Польше назвали условие присоединения к целям Евросоюза по климату
10:59В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев
10:57Для российских туристов открыли горячую линию в связи с ситуацией в Грузии
10:57МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
10:53В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
10:42В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены
10:30В Абхазии ожидают увеличение в два раза турпотока из России
10:24На Украине трое мужчин погибли в результате удара молнии по остановке
10:18В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Крыму один человек погиб и пять пострадали в ДТП
10:13Georgian Airways выполняет рейсы в Россию в обычном режиме
10:07Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море, пишут СМИ
10:07Названы города, в которые туристы готовы ехать на поезде за большие деньги
10:05Отказ россиян ехать в Грузию ударит по ее экономике, заявили в Совфеде
Лента новостейМолния