Васильева назвала проблему учебников по истории Великой Отечественной войны

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Учебники, которые сейчас написаны по периодам Великой Отечественной войны, сложно понять, поэтому для лучшего освоения школьниками этого периода история должна быть в лицах, считает министр просвещения России Ольга Васильева.
"Важно, чтобы то, что написано про тот период, было изложено хорошим, красивым, понятным языком. Достучаться можно до любого. Мальчишки прекрасно учат военную историю. У девчонок с этим потяжелее. Но учебники, которые сейчас рассказывают о периодах войны, сложно понять. Они переполнены сухой статистикой", — сказала Васильева в интервью KP.Ru.
По словам министра, литература, как и история, — это предметы, которые формируют человека. Она отметила, что литература трогает человека, поскольку читатель с автором сопереживает героям, а в истории "сухость изложения не дает результата".
"В свое время был учебник "Рассказы по истории СССР". Сейчас есть такой пробный учебник в Москве — "Рассказы по истории России". Здорово сделали. Чтобы маленький народ читал увлекательные рассказы. Должна быть история в лицах. А туда могут ложиться основные темы, хронология, факты. Человек через эмоциональное восприятие очень многое запоминает. Особенно молодой", — добавила глава Минпросвещения.
День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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