День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны

Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны (1941-1945), освободительной войны народов СССР против нацистской Германии и ее союзников, являющейся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945).

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз . Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

К этому времени фашистской Германией были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар. Против СССР выступили вместе с Германией Румыния, Италия, через несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия. Советский народ ответил врагу единым могучим сопротивлением, стоял в полном смысле этого слова насмерть, защищая отечество.

Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой войне. Около одного миллиона советских воинов отдали свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1,7 тысячи городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень СССР, только прямой материальный ущерб государству и населению составил 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года).

Понесенные страной людские потери и материальный ущерб от немецко-фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле.

24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России" , которыми в перечень памятных дат была включена новая – 22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

22 июня, в память о начале Великой Отечественной войны, на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи.

Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Жители России вспоминают начало Великой Отечественной войны минутой молчания и звоном колоколов, по всей стране проходят различные патриотические акции. Во многих городах первые памятные мероприятия проходят в час, когда началась война

Во многих городах в этот день открываются тематические выставки и экспозиции, проходят концерты и спектакли , авто- и мотопробеги.

В Москве, как и во всей стране, проходит большое количество мероприятий, посвященных этой скорбной дате. Среди них две знаковые акции – "Линия памяти" на Крымской набережной и "Вахта памяти. Вечный огонь" в Александровском саду. Они проводятся в ночь с 21 на 22 июня.

Во время акции "Линия памяти", которая первый раз была проведена в 2015 году , на Крымской набережной в память о каждом дне Великой Отечественной войны зажигают инсталляцию из 1418 (по числу дней войны) свечей. Их устанавливают на бордюре вдоль набережной вместе с красными листами отрывного календаря, на которых белыми цифрами пронумерован каждый день войны. Во время акции каждый желающий может зажечь свечу в память об одном из важных для его семьи дне войны. Свечи горят до полуночи 23 июня.

Патриотическая акция "Вахта памяти. Вечный огонь" проводится в центре Москвы у Вечного огня в Александровском саду с 1992 года. Во время мероприятия молодежные объединения, общественные организации и патриотические клубы, а также все желающие вместе с ветеранами войны возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Возложение начинается после того, как в четыре часа утра голос Юрия Левитана объявит о начале войны

В эту ночь на установленных экранах транслируется историческая хроника , звучат песни военных лет.

В 2015 году акция "Вахта памяти. Вечный огонь-2015" стала официально общероссийской и прошла по единому стандарту в городах-героях и городах воинской славы.

22 июня 2019 года Министерство обороны Российской Федерации проведет во многих городах России Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти" , целью которой является передача земли с мест захоронений и братских могил воинов, павших в боях и умерших от ран и болезней в военных госпиталях, в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных Сил в городе Москве.

22 июня, кроме России, еще более чем в 80 странах мира проходят акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.