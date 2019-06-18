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РИА Новости

СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси

01:53
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© AP Photo / Amr NabilЭкс-президент Египта Мухаммед Мурси во время оглашения приговора
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси во время оглашения приговора
© AP Photo / Amr Nabil
КАИР, 18 июн — РИА Новости. Экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа, сообщило государственное телевидение со ссылкой на источники.
Отстраненный военными от власти 67-летний политик умер в понедельник во время суда по делу о шпионаже.
Согласно заявлению генерального прокурора, Мурси упал в клетке во время перерыва между заседаниями и потерял сознание.
Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. При внешнем осмотре на его теле не нашли видимых повреждений.
За несколько минут до приступа экс-глава государства выступил с пятиминутной речью перед судьей.
Мурси уже похоронили в восточной части Каира.
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Мухаммед Мурси пришел к власти в 2012 году при поддержке "Братьев мусульман"*, но правил страной всего год. Его свергли в результате военного переворота, тогда жертвами столкновений его сторонников и противников стали сотни человек.
Экс-президента и его соратников обвиняли в передаче катарской разведке сверхсекретных данных о работе египетских спецслужб и армии.
Мурси не признавал ни вину, ни суд над собой, он также заявлял, что это произвол новых каирских властей.
Всего против Мурси было заведено пять уголовных дел. По одному из них — о побеге из тюрьмы в 2011-м — его сначала приговорили к смертной казни, позже наказание изменили на пожизненное заключение.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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