СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Мурси

КАИР, 18 июн — РИА Новости. Экс-президент Египта Экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа, сообщило государственное телевидение со ссылкой на источники.

Отстраненный военными от власти 67-летний политик умер в понедельник во время суда по делу о шпионаже.

Согласно заявлению генерального прокурора, Мурси упал в клетке во время перерыва между заседаниями и потерял сознание.

Его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть. При внешнем осмотре на его теле не нашли видимых повреждений.

За несколько минут до приступа экс-глава государства выступил с пятиминутной речью перед судьей.

Мурси уже похоронили в восточной части Каира.

Мухаммед Мурси пришел к власти в 2012 году при поддержке "Братьев мусульман"*, но правил страной всего год. Его свергли в результате военного переворота, тогда жертвами столкновений его сторонников и противников стали сотни человек.

Экс-президента и его соратников обвиняли в передаче катарской разведке сверхсекретных данных о работе египетских спецслужб и армии.

Мурси не признавал ни вину, ни суд над собой, он также заявлял, что это произвол новых каирских властей.

Всего против Мурси было заведено пять уголовных дел. По одному из них — о побеге из тюрьмы в 2011-м — его сначала приговорили к смертной казни, позже наказание изменили на пожизненное заключение.