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РИА Новости

В Каире похоронили экс-президента Египта Мурси

08:00
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМухаммед Мурси
Мухаммед Мурси
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мухаммед Мурси. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Экс-президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен во вторник в восточной части Каира, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Мурси.
Отстраненный военными от власти в 2013 году 68-летний Мурси скончался в понедельник во время судебного заседания по делу о шпионаже. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.
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"Он был похоронен в районе Мадинат Наср в восточной части Каира в присутствии его семьи. Заупокойная молитва была произнесена в тюремной больнице", - приводит агентство слова адвоката Мурси Абделя Монейма Абдель Максуда.
Мурси и его соратники по движению "Братья-мусульмане"* обвинялись в том, что они во время нахождения Мурси у власти собирали и передавали катарской разведке сверхсекретные документы, касающиеся деятельности египетских спецслужб и армии, с целью ослабить египетское государство. Мурси и другие подсудимые неоднократно заявляли, что не признают суд над собой и считают его произволом новых египетских властей.
В июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане"*, отстранила от власти президента Мурси и объявила переходный период. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. В результате беспорядков и столкновений, последовавшими за протестами, погибли сотни египтян.
С момента отстранения Мурси от власти против него были открыты пять уголовных дел. В том числе по столкновениям у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, по шпионажу в пользу Катара и ХАМАС, по побегу из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и по оскорблению судей.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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