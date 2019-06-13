Громкие случаи отставок сотрудников органов внутренних дел России

27 октября 2017 года замглавы МВД Александр Махонов подал рапорт об отставке по собственному желанию в связи с тем, что в середине октября задержали врио начальника учреждения "Специальная техника и связь" МВД Андрея Нечаева по делу о злоупотреблении полномочиями. Нечаев также был главным конструктором ИСОД — системы информационно-аналитического обеспечения деятельности министерства.