Громкие случаи отставок сотрудников органов внутренних дел России

13 июня 2019 года президент РФ освободил от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова после скандала с задержанием 6 июня журналиста Ивана Голунова. По данным правоохранителей, при досмотре у корреспондента обнаружили пять свертков с мефедроном. Запрещенные вещества нашли также в его квартире. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. 11 июня с Голунова сняли все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия.
1 мая 2019 года президент РФ освободил от должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, который подал в отставку по собственному желанию 5 апреля после того, как получил предупреждение о неполном служебном соответствии. Поводом для дисциплинарного взыскания стали действия подчиненных Коваленко во время резонансного ДТП на Можайском шоссе, когда столкнулись Mercedes Gelandewagen и "Нива", жертвами аварии стали пассажирка "Нивы" и ее дочь. Водитель внедорожника, судимый за разбой Муслим Джанибеков, сбежал в Чечню и сдался полиции только после того, как к нему обратился глава республики Рамзан Кадыров. Как выяснилось, Джанибеков смог скрыться с места происшествия, потому что его отпустили инспекторы, разбиравшие ДТП. Одного из инспекторов позже уволили, второму объявили о неполном служебном соответствии, взыскания получили и их начальники.
11 декабря 2018 года начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ генерал-майор полиции Тимур Валиулин подал в отставку. По данным СМИ, это связано с тем, что в 2012 году Валиулин не указал в декларации проданную им примерно в то же время квартиру в Болгарии. Этот факт стал известен после бракоразводного процесса генерала, когда бывшие супруги начали вести имущественные тяжбы.
27 октября 2017 года замглавы МВД Александр Махонов подал рапорт об отставке по собственному желанию в связи с тем, что в середине октября задержали врио начальника учреждения "Специальная техника и связь" МВД Андрея Нечаева по делу о злоупотреблении полномочиями. Нечаев также был главным конструктором ИСОД — системы информационно-аналитического обеспечения деятельности министерства.
Уголовное дело касалось махинаций с госконтрактами на поставку оборудования и предоставление телекоммуникационных услуг. По версии следствия, Андрей Нечаев в 2014-2016 годах был назначен главным конструктором ИСОД и одновременно ее заказчиком от МВД РФ. Ему было поручено нанять специалистов, поставить перед ними задачи, проверять качество работ и рассчитываться с исполнителями. При этом заказчик, как полагает СКР, с расчетом поторопился, приняв и оплатив незавершенные работы. В мае 2019 года Следственный комитет России прекратил уголовное преследование Андрея Нечаева "за отсутствием состава преступления".
2 июля 2012 года начальник главного следственного управления (ГСУ) ГУМВД по Москве Иван Глухов подал рапорт на отпуск с последующим увольнением. Его имя стало фигурировать в уголовном деле о мошенничестве, возбужденном против экс-сотрудника МВД Максима Каганского, который уже находился под стражей и обвинялся в покушении на мошенничество совместно с подчиненной Глухова Нелли Дмитриевой. Она была задержана осенью 2011 года по обвинению по делу о взятке в 3 миллиона рублей. По версии следствия, в 2009 году экс-сотрудник МВД Каганский предложил руководителям фирмы "Медкор-2000" за 800 тысяч долларов "решить вопрос" о прекращении дела, возбужденного за неуплату налогов. В августе 2013 года Хорошевский суд Москвы приговорил Максима Каганского к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Бывший следователь МВД РФ Нелли Дмитриева, которая проходила по тому же уголовному делу, была осуждена на 3,5 года. В июне 2014 года приговор Максиму Каганскому был смягчен на три месяца. В сентябре 2014 года Каганский был освобожден по УДО.
9 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ об освобождении Асгата Сафарова от должности главы МВД по Татарстану. Сафаров, который руководил МВД республики с 1998 года, подал рапорт об отставке в связи с ЧП в казанском отделе полиции "Дальний", где, по данным следствия, 9 марта 2012 года полицейские до смерти замучили задержанного. Сразу после ЧП пять сотрудников "Дальнего" были задержаны. Сам отдел был переименован в "отдел полиции №9 управления МВД по Казани", все 87 его сотрудников вывели за штат, и они прошли внеплановую переаттестацию. Приказом министра внутренних дел Татарстана пятеро полицейских, участвовавших в преступлении, были уволены. Против экс-полицейских было возбуждено уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия, и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с издевательством над потерпевшим.
После инцидента следствие выявило еще несколько эпизодов преступной деятельности в этом отделе. В качестве потерпевших по делу проходили 14 человек. В феврале 2015 года Верховный суд Татарстана приговорил бывших полицейских к различным срокам наказания в зависимости от роли каждого от 13 лет 11 месяцев в колонии строгого режима до 1 года восьми месяцев в колонии-поселении.
18 февраля 2010 года был освобожден от должности генерал-майор милиции Виктор Гречман - начальник управления внутренних дел по Томской области. Эксперты связывали его отставку с ЧП, вызвавшим широкий общественный резонанс: в январе в томском вытрезвителе подвергся насилию известный в городе журналист Константин Попов, который впоследствии скончался. В совершении преступления сознался сотрудник медвытрезвителя Алексей Митаев. Он объяснил свои действия состоянием стресса из-за сложной жизненной ситуации. В феврале 2011 года он был приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Томский медвытрезвитель закрыли.
30 августа 2009 года заместитель начальника ГУВД Москвы - начальник Управления по работе с личным составом генерал-майор милиции Владимир Чугунов подал рапорт об отставке после того, как 29 августа были задержаны по подозрению в похищении человека сотрудники УВД Северного административного округа Москвы - заместитель командира взвода патрульно-постовой службы Максим Алисов, милиционеры Артем Панасенко, Михаил Меркулов и Евгений Ди-Модуньо. Они пытались похитить предпринимателя, занимающегося торговлей строительно-инженерным оборудованием. Жена, на глазах у которой похитили ее мужа, позвонила в милицию.
Суд приговорил Алисова к 5,6 годам лишения свободы, остальных ‑ к пяти годам.
28 апреля 2009 года были освобождены от занимаемой должности начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по Южному административному округу ГУВД Москвы Виктор Агеев, а также уволены три заместителя начальника УВД. Они лишились своих постов после того, как в ночь на 27 апреля 2009 года экс-начальник ОВД "Царицыно" Денис Евсюков устроил стрельбу в столичном супермаркете "Остров", в результате которой два человека погибли, более 20 были признаны потерпевшими. Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению.
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