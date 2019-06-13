Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщается на сайте Кремля.

Путин освободил от должности двух генералов полиции после скандала с задержанием Голунова pic.twitter.com/aXwD1iZByo — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 июня 2019 г.

Голунова задержали 6 июня. По данным правоохранителей, при досмотре у корреспондента обнаружили пять свертков с мефедроном. Запрещенные вещества нашли также в его квартире. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании журналиста. О контроле за делом сообщили также Генпрокуратура и помощник президента Антон Кобяков.

В МВД опровергли информацию СМИ о том, что при допросе полицейские избили корреспондента. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникло у врачей скорой.

Сначала по решению суда Голунова отправили под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.