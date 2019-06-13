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РИА Новости

Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владимир Путин освободил от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО столичного ГУ МВД Андрея Пучкова после скандала с задержанием журналиста Ивана Голунова, сообщается на сайте Кремля.
Голунова задержали 6 июня. По данным правоохранителей, при досмотре у корреспондента обнаружили пять свертков с мефедроном. Запрещенные вещества нашли также в его квартире. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании журналиста. О контроле за делом сообщили также Генпрокуратура и помощник президента Антон Кобяков.
В МВД опровергли информацию СМИ о том, что при допросе полицейские избили корреспондента. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникло у врачей скорой.
Сначала по решению суда Голунова отправили под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
Одиннадцатого июня с Голунова сняли все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев попросил Владимира Путина отстранить от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
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Владимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
А Колокольцев не виноват? При нем в МВД коррупции меньше не стало....
13 июня, 13:43
Арсений Понфиленко
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Видать чтоб успокоить общественность отдали в жертву двух генералов! Забавно однако! А ведь здесь преступление,где заказчики ложного обвинения? Уж насколько топорно сработали подставу,то не трудно догадаться как они вообще борются с наркотрафиком?
13 июня, 14:21
семен чехов
98105010
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