Крупные ЧП на водном транспорте в мире в 2015-2019 годах

2019
29 мая вечером на Дунае в прогулочное судно, пришвартованное у здания парламента в центре Будапешта (Венгрия), врезалась другая лодка. В результате прогулочный катер перевернулся. На его борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены.
26 мая стало известно, что как минимум 30 человек погибли, еще 200 пропали без вести при затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго. По данным властей, на судне находились несколько сотен человек, более 80 из них удалось спасти. Большинство из находившихся на судне – учителя, которые плыли, чтобы получить зарплату, потому что плохое качество дорог не позволяет добираться другими способами.
23 мая вечером на реке Бэйпаньцзян в китайской провинции Гуйчжоу опрокинулось судно с 29 пассажирами на борту. В результате поисково-спасительных работ удалось спасти 11 человек, десять человек погибли, еще восемь пропали без вести.
19 мая в результате опрокидывания лодки на озере Альберт на западе Уганды два человека погибли, более 30 пропали без вести. Местные жители смогли спасти 20 человек. На лодке с мотором находились игроки локальной футбольной команды и их болельщики. Об этом сообщило местное издание Daily Monitor со ссылкой на очевидцев. Местный телеканал NTVUganda отмечал со ссылкой на полицию, что по меньшей мере 16 человек пропали без вести, при этом 32 пассажира смогли спастись и доплыть до берега.
25 апреля в результате кораблекрушения судна, нелегально отправившегося из венесуэльского города Гуирия в штате Сукре в Тринидад и Тобаго пропали без вести 33 человека, два человека спасены. Лодка перевернулась из-за сильного ветра у острова Патос в заливе Париа.
15 апреля в Демократической Республике Конго на озере Киву при опрокидывании лодки три человека погибли, еще 30 удалось спасти, 150 человек пропали без вести.
21 марта туристический паром перевернулся на реке Тигр в районе аль-Габат в Мосуле (Ирак), на его борту были десятки людей. В результате спасательных и поисковых операций 30 человек были спасены. Жертвами крушения парома стали 96 человек, еще восемь пропали без вести.
11 марта в Китае рыболовецкое судно на обратном пути в порт столкнулось с большим лайнером и затонуло. На борту лодки находились 14 человек, двоих удалось спасти, 12 пропали без вести.
13 февраля на реке Нигер перевернулось судно, на котором торговцы из государства Бенин плыли на рынок. Жертвами крушения стали более 45 человек, около 65 пассажиров удалось спасти. Несколько человек пропали без вести. В момент инцидента дул сильный ветер, а судно было перегружено товаром.
21 января в Керченском проливе загорелись два судна "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. Пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. На обоих судах было 32 человека: двенадцать спаслись, десять погибли, еще десять пропали без вести. Пожар на судах продолжался несколько недель. Горение топлива на танкере "Канди" прекратилось 1 марта, а на "Маэстро" – 4 марта.
7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно, шедшее под панамским флагом. В результате шесть человек погибли, семеро спасены. Среди погибших четыре гражданина Украины.
2018
9 ноября в Охотском море у побережья Камчатки, недалеко от мыса Лопатка затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников". На борту находились 13 человек, десять из них сняли со спасательного плота. Трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик - пропали.
18 июня произошло крушение парома на озере Тоба в провинции Северная Суматра Индонезии. В результате три человека погибли, 18 были спасены, 192 человека пропали без вести.
25 января на связь в Приморье перестало выходить рыболовецкое судно "Восток". Траулер совершал переход из порта Донхе (Южная Корея) в Холмск. На борту находились 20 человек. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходило под российским флагом и было приписано к Невельску Сахалинской области. В феврале поиски "Востока" были прекращены.
6 января в Восточно-Китайском море иранский нефтяной танкер столкнулся с гонконгским сухогрузом. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 – граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. Все моряки погибли. Спасателям удалось найти тела лишь трех пропавших членов экипажа танкера. На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, их удалось спасти.
3 января в Китае грузовое судно после столкновения с другим грузовым судном потерпело крушение возле устья реки Янцзы у берегов Шанхая, десять человек пропали без вести, троих удалось спасти.
1 января скоростная моторная лодка с 45 пассажирами столкнулась с плывшим в воде бревном и затонула у берегов индонезийского острова Борнео, в результате погибли восемь человек, десятки пропали без вести.
2017
5 октября при крушении парома, на котором находилось 60 пассажиров, на реке Нигер на северо-западе Нигерии 22 человека погибли, семерых удалось спасти, остальные пропали без вести.
В ночь на 19 апреля в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои арсенала", следовавший из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. На борту находились 12 человек. В результате инцидента четыре человека погибли и восемь пропали без вести.
7 апреля паром перевернулся на реке Патейн в Мьянме. На его борту находились около 60 человек – гостей свадьбы. Судно столкнулось с грузовым кораблем и затонуло. Удалось спасти 27 человек, 20 погибли.
10 января утром моторная лодка перевернулась недалеко от портового города Танга в Танзании, 12 человек погибли, 27 были спасены. Лодка направлялась из города Танга на остров Пемба в Индийском океане.
1 января в Индонезии загорелся паром, направлявшийся из порта в Джакарте к одному из курортных островов в округе Тысячи Островов. Огонь охватил половину судна. В результате пожара погибли 27 человек, 17 пропали без вести. Более 10 пострадавших были доставлены в больницы.
2016
16 октября паром, на котором находились более 200 человек, потерпел крушение в центральной части Мьянмы, 14 человек погибли. Инцидент произошел на реке Чиндуин, паром направлялся из города Хомалин в Моунъюа. Удалось спасти 154 человека.
15 сентября у острова Бали (Индонезия) произошел взрыв на скоростном пароме Gili Cat-2, направлявшемся из Падангбая на крошечный курортный островок Гили-Траванган. В результате погибли два человека (гражданка Австрии и гражданка Испании), 20 человек получили ранения. На пароме были граждане Германии, Австралии, Великобритании, Южной Кореи, Италии, Швейцарии и Франции. Всего на пароме находились 35 пассажиров и четыре члена экипажа.
2015
31 декабря паром с 22 пассажирами на борту затонул на реке Нил в Египте. Погибли 18 человек. Паром курсировал между двумя городами в провинциях Кафр-эш-Шейх и Бухейра.
23 июля вечером в Каире (Египет) прогулочный катер столкнулся с сухогрузом. На катере, используемом в традиционных семейных прогулках и свадьбах, на момент трагедии находились свыше 70 человек. В результате ЧП погиб 31 человек.
В ночь на 2 апреля большой автономный траулер "Дальний Восток" затонул в акватории Охотского моря в 300 километрах от Магадана. Из 132 человек, находившихся на борту (в том числе 54 иностранцев) спасатели подняли из ледяной воды 119. Из них 57 погибли, остальные получили серьезные обморожения. 12 человек пропали без вести.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости