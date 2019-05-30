Число жертв крушения лодки в Венгрии возросло до семи человек

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Будапеште затонул прогулочный катер, передает государственное телевидение Венгрии.

В среду вечером прогулочное судно было пришвартовано у здания парламента. В него врезалась другая лодка, из-за чего оно перевернулось. Все пассажиры оказались в воде. На борту судна находились 34 человека: 32 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.

© REUTERS / Bernadett Szabo Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019 © REUTERS / Bernadett Szabo Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019

В результате трагедии погибли семь человек, еще 19 числятся пропавшими без вести.

Семь пострадавших госпитализировали с легкими травмами и переохлаждением.

В полиции сообщили, что поиском и спасением выживших занимаются профессиональные дайверы. Операция осложняется сильным дождем.