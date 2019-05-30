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РИА Новости

Число жертв крушения лодки в Венгрии возросло до семи человек

01:47
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© AP Photo / MTI / Peter LakatosСпасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В Будапеште затонул прогулочный катер, передает государственное телевидение Венгрии.
В среду вечером прогулочное судно было пришвартовано у здания парламента. В него врезалась другая лодка, из-за чего оно перевернулось. Все пассажиры оказались в воде. На борту судна находились 34 человека: 32 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.
© REUTERS / Bernadett SzaboТуристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
© REUTERS / Bernadett Szabo
Туристическое судно Viking Sigyn, с которым столкнулся катер с южнокорейскими туристами на реке Дунай в Будапеште, Венгрия. 30 мая 2019
В результате трагедии погибли семь человек, еще 19 числятся пропавшими без вести.
Семь пострадавших госпитализировали с легкими травмами и переохлаждением.
Крушение катера с туристами в Будапеште
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
1 из 10

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
2 из 10

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Все пассажиры оказались в воде.

Сотрудник посольства Южной Кореи в Будапеште в районе крушения катера
3 из 10

Все пассажиры оказались в воде.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
4 из 10

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AP Photo / MTI / Peter Lakatos

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
5 из 10

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Полиция начала уголовное расследование.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
6 из 10

Полиция начала уголовное расследование.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
7 из 10

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
8 из 10

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AP Photo / Peter Lakatos/MTI

Поиски на реке продолжаются.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште
9 из 10

Поиски на реке продолжаются.

© AP Photo / Peter Lakatos/MTI
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
10 из 10

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
1 из 10

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
2 из 10

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

© REUTERS / Bernadett Szabo
3 из 10

Все пассажиры оказались в воде.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
4 из 10

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
5 из 10

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
6 из 10

Полиция начала уголовное расследование.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
7 из 10

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
8 из 10

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

© REUTERS / Bernadett Szabo
9 из 10

Поиски на реке продолжаются.

© AP Photo / Peter Lakatos/MTI
10 из 10

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
В полиции сообщили, что поиском и спасением выживших занимаются профессиональные дайверы. Операция осложняется сильным дождем.
Ближе к утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента — у острова Маргарита.
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21 января, 22:23
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