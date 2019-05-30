Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-30T10:33Z
https://ria.ru/20190530/1555093531.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155508/86/1555088670_0:150:3077:1881_1036x0_80_0_0_c41f2dda084ffeba1250e8cca09f9111.jpg
РИА Новости

Медики оценили шансы найти выживших в аварии с катером в Будапеште

10:33
1676
© AP Photo / Peter LakatosСотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
Сотрудники полиции в районе крушения катера в Будапеште. 30 мая 2019
© AP Photo / Peter Lakatos
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Национальная служба скорой помощи Венгрии заявила, что шансы найти живыми людей, которые пропали без вести при аварии с прогулочным катером на Дунае, минимальны, сообщает агентство Рейтер.
"Как официальный представитель службы скорой помощи, я обычно не говорю, что надежды нет, поэтому я скажу, что шансы (найти еще выживших) минимальны", - сказал представитель службы Паль Дьорфи.
Крушение катера с туристами в Будапеште
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
1 из 10

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
2 из 10

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Все пассажиры оказались в воде.

Сотрудник посольства Южной Кореи в Будапеште в районе крушения катера
3 из 10

Все пассажиры оказались в воде.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

Спасательные службы в районе крушения катера в Будапеште
4 из 10

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AP Photo / MTI / Peter Lakatos

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште. 30 мая 2019
5 из 10

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Полиция начала уголовное расследование.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
6 из 10

Полиция начала уголовное расследование.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
7 из 10

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
© REUTERS / Bernadett Szabo

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
8 из 10

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

© REUTERS / Bernadett Szabo
© AP Photo / Peter Lakatos/MTI

Поиски на реке продолжаются.

Спасательная операция после крушения прогулочного катера на Дунае в Будапеште
9 из 10

Поиски на реке продолжаются.

© AP Photo / Peter Lakatos/MTI
© AFP 2019 / Gergely Besenyei

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

Полиция в районе крушения катера в Будапеште
10 из 10

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
1 из 10

В катер, пришвартованный у здания парламента, врезалась другая лодка.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
2 из 10

Из-за столкновения прогулочное судно перевернулось.

© REUTERS / Bernadett Szabo
3 из 10

Все пассажиры оказались в воде.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
4 из 10

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
5 из 10

Катер с туристами утонул практически сразу после столкновения, говорят в полиции.

© AP Photo / MTI / Peter Lakatos
6 из 10

Полиция начала уголовное расследование.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
7 из 10

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился сотрудничать с властями Венгрии в спасении людей.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
8 из 10

К утру ушедший под воду катер нашли в 700 метрах от парламента.

© REUTERS / Bernadett Szabo
9 из 10

Поиски на реке продолжаются.

© AP Photo / Peter Lakatos/MTI
10 из 10

Между тем в службе скорой помощи называют шансы найти пропавших людей живыми минимальными.

© AFP 2019 / Gergely Besenyei
Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находилось 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал поручение правительству использовать все возможные средства при поиске граждан, пропавших при крушении катера в Будапеште.
По сообщению агентства Рёнхап, туристы из Южной Кореи участвовали в турне по шести странам Восточной Европы. Организатор тура компания "Verygoodtour" не располагает информацией о том, были ли на них надеты спасательные жилеты во время аварии.
Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива. 21 января 2019
21 января, 22:23
Крупные ЧП на водном транспорте в 2014-2019 гг
0011211
Обсудить 0
ТуризмтуристыНовости - ТуризмВенгрияВ мире
Рекомендуем
В Шереметьево экстренно приземлился самолет
РИА
Новости
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ Патриот
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Как содержат московские дороги
Добрый путь. Как содержат московские дороги
Лента
новостей
Петр Порошенко
Порошенко просил США о помощи на президентских выборах
Пенсионное удостоверение
В Госдуме выступили за выплату пенсий НПФ по старому пенсионному возрасту
Доберман
МВД опубликовало новый перечень потенциально опасных пород собак
Бутылки вина на конвейере
В Британии лауреат премии "Мама года" зарезала мужа, не пустившего ее в бар
Пассажиры в модернизированном плацкартном вагоне
Цены на билеты в плацкартные вагоны не повышали, заявила "дочка" РЖД
В Томске из желудка школьницы удалили волосяной ком весом полкилограмма
Ракетный удар Су-34 попал на видео
Опубликовано видео ракетного удара Су-34
Задержанные по подозрению во взяточничестве сотрудники МВД по Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали 12 действующих и бывших офицеров МВД
На месте крушения вертолета Ми-8 ВС Украины в Ровенской области
При крушении вертолета на Украине погибли четыре человека
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе Витязь Sight в Москве
Ученые рассказали, как часто должны двигаться пожилые женщины
Медсестра с мобильным телефоном
Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами отца
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Греф попросил Путина о спецстатусе для Москвы для обкатки технологий ИИ
15:33Набиуллина заявила, что говорить о действиях по ключевой ставке рано
15:25Угроза вмешательства США в выборы бесперспективна, заявили в Крыму
15:22Прокуратура выяснит причины срыва ЕГЭ в двух школах Иваново
15:22В Сальвадоре не зафиксировали признаков цунами после сильного землетрясения
15:19Канцлером Австрии впервые может стать женщина, сообщили СМИ
15:19Подросток, напавший на саратовскую школу, не имел психиатрических диагнозов
15:19Подросток, совершивший нападение в саратовской школе, был недоволен классом
15:15Учитель саратовской школы рассказала о нападении подростка на класс
15:13Вдова Доренко рассказала о склонности мужа к самолечению
15:10Гройсман пожаловался на ненависть со стороны депутатов Рады
15:09В ЛНР обвинили ВСУ в нарушении приказа Зеленского о прекращении огня
15:09В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
15:08Путина пригласили в Тулу в июле опробовать беспилотные локомотивы
15:08Турция продолжит курс на вступление в ЕС, заявил Эрдоган
15:07Волин заявил о готовности Нижегородской области к переходу на "цифру"
15:06Путин пообщался с 56-летним студентом-программистом в IT-школе
15:05Путин заявил о необходимости запуска программ переобучения в цифровой сфере
15:03Путин призвал снять барьеры для "технологического первопроходчества"
15:00Росздравнадзор назвал систему штрафов за нарушения в медицине недостаточной
Лента новостейМолния