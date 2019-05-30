Медики оценили шансы найти выживших в аварии с катером в Будапеште

"Как официальный представитель службы скорой помощи, я обычно не говорю, что надежды нет, поэтому я скажу, что шансы (найти еще выживших) минимальны", - сказал представитель службы Паль Дьорфи.

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

Семь человек погибли, 21 пропал без вести, еще семь были спасены.

Прогулочный катер после столкновения с другим судном затонул на Дунае у здания парламента в центре Будапешта. На борту находилось 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь человек погибли, 19 пропали без вести, еще семеро были спасены. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал поручение правительству использовать все возможные средства при поиске граждан, пропавших при крушении катера в Будапеште.