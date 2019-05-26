В ДРК не менее 30 человек погибли при затоплении судна

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Как минимум 30 человек погибли, еще 200 пропали без вести при затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на мэра города Инонго Симона Мбоо Вемба.
По данным агентства, большинство из находившихся на судне - учителя, которые плыли, чтобы получить зарплату, потому что плохое качество дорог не позволяет добираться другими способами.
По данным властей, на судне находились несколько сотен человек, более 80 из них удалось спасти.