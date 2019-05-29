Межгосударственные отношения России и Казахстана

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года . Двусторонние связи и сотрудничество регулируются обширной договорно-правовой базой (подписано более 300 договоров и соглашений). Базовые российско-казахстанские документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (1992),

Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие (1998), Протокол о внесении изменений в Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 25 мая 1992 года (2012), Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).

Между двумя странами поддерживаются интенсивные политические контакты на высшем и высоком уровнях. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и по линии глав правительств. В 2017 году президенты России и Казахстана виделись шесть раз, главы правительств – семь раз.

В 2018 году президенты России и Казахстана виделись девять раз , премьер-министры – семь раз, министры иностранных дел – два раза. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров двух стран и глав правительств.

21 марта 2019 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с первым президентом (1990-2019) Казахстана, председателем Совета Безопасности Нурсултаном Назарбаевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Владимир Путин выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции. Президент России также поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность главы государства.

3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Россию с официальным визитом.

В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались ключевые темы двусторонних отношений, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, актуальные вопросы региональной повестки дня.

Визит Касым-Жомарта Токаева в Россию стал его первой зарубежной поездкой после вступления в должность президента.

25 апреля 2019 года в Москве прошла встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьера-министра Казахстана Аскара Мамина. В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего углубления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, топливно-энергетической, космической сферах.

28 января 2019 года Москву с официальным визитом посетил министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов. В ходе переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с Бейбутом Атамкуловым состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-казахстанских отношений, интеграционному взаимодействию двух стран, сотрудничеству в основных межгосударственных объединениях – ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и ОБСЕ. Визит Бейбута Атамкулова в Москву стал первой зарубежной поездкой нового главы министерства иностранных дел Казахстана.

С 2010 года Россия, Казахстан и Белоруссия объединились в Таможенный союз. С 1 января 2012 года действует Единое экономическое пространство, что придало дополнительный импульс более широким интеграционным процессам на постсоветском пространстве. 29 мая 2014 года в Астане (ныне Нур-Султан) подписан Договор о Евразийском экономическом союзе, который вступил в силу 1 января 2015 года.

Стратегическое партнерство России и Казахстана динамично развивается и охватывает все новые направления торгово-экономической кооперации, сотрудничества в наукоемкой сфере энергетики, транспорта и космоса. Свидетельством общей заинтересованности в дальнейшем сближении Москвы и Астаны является утвержденный 9 ноября 2018 года президентами России и Казахстана План совместных действий на 2019-2021 годы, определяющий первоочередные задачи двустороннего взаимодействия.

Страны объединяют традиционно тесные торгово-экономические связи. Российская Федерация занимает первое место среди основных торговых партнеров Республики Казахстан с долей во внешнеторговом обороте страны, превышающей 20,5%. Среди всех торговых партнеров России Казахстан занимает 11-е место, по объему взаимной торговли России со странами СНГ – второе место.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Казахстана по итогам 2017 года составил 17,5 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 12,5 миллиарда долларов и импорт – 5,02 миллиарда долларов.

В 2018 году внешнеторговый оборот России и Казахстана составил 18,2 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 12,9 миллиарда долларов и импорт – 5,3 миллиарда долларов.

По итогам января-марта 2019 года оборот взаимной торговли России и Казахстана составил 4,056 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 2,797 миллиарда долларов, импорт – 1,259 миллиарда долларов.

В числе экспортируемых Россией в Казахстан товаров машины, оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, текстиль и обувь.

Импорт России из Казахстана состоит в основном из минеральных продуктов, металлов и изделий из них, продукции химической промышленности, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, машин, оборудования и транспортных средств, текстиля и обуви.

Через общую границу (почти 7600 километров) идет оживленный экономический обмен по линии субъектов России и областей Казахстана. На долю приграничной торговли приходится около 40% российско-казахстанского товарооборота, а на межрегиональную – порядка 70%

С 1997 года функционирует российско-казахстанская Межправительственная комиссия по сотрудничеству (МПК). 20-е заседание прошло в октябре 2018 года в Казани.

Ключевая область экономического взаимодействия – топливно-энергетический комплекс. Развивается сотрудничество в сферах электроэнергетики (энергосистемы России и Казахстана работают в параллельном режиме) и атомной энергетики (совместная разработка урановых месторождений в Казахстане), в нефтегазовой отрасли (транзит казахстанской нефти на экспорт через территорию России, закупка и маркетинг казахстанского природного газа для поставок на рынки третьих стран, реализация совместных проектов по освоению углеводородных ресурсов северного Каспия).

Осуществляется сотрудничество в космической области . Россия арендует расположенный в Казахстане комплекс "Байконур". В августе 2018 года в рамках форума "Армия-2018" Россия и Казахстан подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5".

Россия и Казахстан сотрудничают в военной и военно-технической областях. Осуществляются поставки в Казахстан вооружения российского производства, оказывается содействие в ремонте и модернизации казахстанской военной техники. Россия арендует на территории Казахстана военно-испытательные полигоны.

Холдинг "Вертолеты России" в январе 2019 года подписал контракт с компанией "Казахстан инжиниринг" и Авиаремонтным заводом №405, в соответствии с которым будет организована сборка вертолетов Ми-8АМТ и Ми-171 в Казахстане, а также создана система поддержки жизненного цикла вертолетов, налажено обучение местных специалистов. В ближайшие пять лет Казахстан получит 45 вертолетокомплектов Ми-8АМТ и Ми-171.

На территории Казахстана также разворачивается производство модернизированной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103М. Соответствующее соглашение в ноябре подписали Авиакомплекс им. С.В. Ильюшина и Казахстанский авиационный завод. Совместное предприятие появится в 2019 году, а поставка серийной продукции начнется в 2022 году.

Совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, за последние годы увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки, более семисот военнослужащих Казахстана безвозмездно обучаются в лучших военных вузах России.

Традиционным стало проведение тематических ежегодных форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. XV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана прошел в Петропавловске (Казахстан) 9 ноября 2018 года.

Реализуется российско-казахстанское сотрудничество в области образования и культуры.