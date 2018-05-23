Россия заинтересована в расширении военного сотрудничества с Казахстаном

Отправка российских военных в Казахстан для участия в учениях. Архивное фото

Отправка российских военных в Казахстан для участия в учениях. Архивное фото

АСТАНА, 23 мая — РИА Новости. Россия заинтересована в расширении военного и военно-технического сотрудничества с Казахстаном, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"В России высоко ценят вашу деятельность. Вы опытнейший руководитель, кто реально осознает всю сложность обстановки и имеющиеся угрозы. Президент РФ Владимир Путин поручил мне встретиться с вами и обсудить процессы, происходящие в регионе, а также совместные меры по поддержанию в нем стабильности", — сказал Шойгу.

Он отметил, что Казахстан — стратегический союзник России. "Мы заинтересованы в расширении любых форм военного и военно-технического сотрудничества", — подчеркнул глава Минобороны РФ.

В среду президент Казахстана и министры обороны государств-членов ОДКБ приняли участие в открытии выставки оборонных технологий KADEX-2018 в Астане. Затем состоялась встреча министров обороны с Назарбаевым, после чего президент Казахстана принял Шойгу.

"Успешно и эффективно развиваем отношения как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных структур. За последние годы серьезно окрепли двусторонние связи в сфере обороны — совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки, продолжаются поставки Казахстану российского вооружения на льготных условиях, более семисот ваших военнослужащих безвозмездно обучаются в лучших военных вузах России", — перечислил Шойгу.

"Важным аспектом является согласование возможных двусторонних действий по реагированию на угрозы безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Работа ведется большая, и она, без сомнения, будет продолжена", — сказал министр.