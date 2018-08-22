Россия и Казахстан договорились создать на Байконуре комплекс под "Союз-5"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Россия и Казахстан в среду подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5", передает с церемонии подписания корреспондент РИА Новости.
Подписи под документом в рамках форума "Армия-2018" поставили генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.
Первый пуск через четыре года
За Казахстаном остается содержание и эксплуатация стартовой и технической инфраструктуры, оставшейся от ракеты "Зенит", ее реконструкция и модернизация для применения новой ракеты. "Казкосмос" сообщал, что готов направить на эти цели примерно 314 миллионов долларов.
Объекты стартовой и технической инфраструктуры для ракеты-носителя "Зенит" начали возвращать из российской аренды Казахстану с 1 марта. Планируется, что соглашение об их передаче будет подписано осенью.
История "Байтерека"
В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель "Ангара". Она призвана прийти на замену "Протону", использующему ядовитый гептил.
В 2007 году Казахстан пожаловался, что стоимость проекта выросла в семь раз по сравнению с изначальной суммой. В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо "Ангары" использовать в проекте ракету "Зенит", под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура.
В 2014 году из-за политической ситуации на Украине было принято решение не переходить в проекте "Байтерек" на ракету "Зенит" украинского производства, а вернуться к исполнению "Ангары". Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название "Союз-5". В июне минувшего года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.
Ранее S7 Space (управляет космодромом "Морской старт" и владеет правами на пуски ракет "Зенит" с Байконура) предложила восстановить разрушенный стартовый стол на Байконуре для пусков "Союза-5", а действующую площадку оставить под пуски ракет "Зенит".