Россия и Казахстан договорились создать на Байконуре комплекс под "Союз-5"

КУБИНКА (Московская область), 22 авг — РИА Новости. Россия и Казахстан в среду подписали соглашение о создании стартового комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур под новую ракету среднего класса "Союз-5", передает с церемонии подписания корреспондент РИА Новости.

Подписи под документом в рамках форума "Армия-2018" поставили генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

Первый пуск через четыре года

Как сообщалось, с комплекса будут проводиться пуски перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", которую разрабатывают в России. Первый пуск запланирован на 2022 год. Россия же модернизирует технические комплексы для космической техники и создаст на Байконуре комплекс для предстартовой подготовки нового пилотируемого корабля "Федерация".

За Казахстаном остается содержание и эксплуатация стартовой и технической инфраструктуры, оставшейся от ракеты "Зенит", ее реконструкция и модернизация для применения новой ракеты. "Казкосмос" сообщал, что готов направить на эти цели примерно 314 миллионов долларов.

Объекты стартовой и технической инфраструктуры для ракеты-носителя "Зенит" начали возвращать из российской аренды Казахстану с 1 марта. Планируется, что соглашение об их передаче будет подписано осенью.

История "Байтерека"

В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель "Ангара". Она призвана прийти на замену "Протону", использующему ядовитый гептил.

В 2007 году Казахстан пожаловался, что стоимость проекта выросла в семь раз по сравнению с изначальной суммой. В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо "Ангары" использовать в проекте ракету "Зенит", под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура.

В 2014 году из-за политической ситуации на Украине было принято решение не переходить в проекте "Байтерек" на ракету "Зенит" украинского производства, а вернуться к исполнению "Ангары". Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название "Союз-5". В июне минувшего года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.

В апреле 2018 года правительство России опубликовало распоряжение, в котором поручило государственной корпорации "Роскосмос" провести с участием МИДа России переговоры с казахстанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ протокол о создании космического ракетного комплекса "Байтерек".

Ранее S7 Space (управляет космодромом "Морской старт" и владеет правами на пуски ракет "Зенит" с Байконура) предложила восстановить разрушенный стартовый стол на Байконуре для пусков "Союза-5", а действующую площадку оставить под пуски ракет "Зенит".