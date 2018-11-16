В Кремле не стали комментировать решение ЕСПЧ по Навальному

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не следил за решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Алексея Навального, Кремлю здесь нечего комментировать, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг удовлетворила жалобу Алексея Навального, присудив выплатить ему компенсацию нематериального ущерба в размере 50 тысяч евро, а также 1025 евро в качестве материального ущерба и 12 тысяч 653 евро за расходы и издержки. Жалоба Навального касалась его арестов и содержания под стражей в ходе митингов в 2012 и 2014 годах.

"Нет, нечего комментировать. Насколько я знаю, уже дало комментарий наше министерство юстиции", — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, может ли он прокомментировать решение Страсбургского суда по правам человека в отношении Навального.

На вопрос, отслеживает ли президент РФ Владимир Путин ситуацию с Навальным, Песков ответил отрицательно.

"В суде по правам человека единовременно рассматривается достаточно много дел, так или иначе связанных с российскими гражданами — и не только с российскими, но и с гражданами других стран. Конечно, глава государства не имеет возможности отслеживать все эти дела", — сказал он.