ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Навальному

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворила жалобу Алексей Навального, связанную с его задержаниями на несанкционированных митингах, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.

По мнению ЕСПЧ, права Навального не соблюдались в нескольких эпизодах. При этом в ряде случаев, о которых говорилось в жалобе, нарушений не нашли.

Суд обязал Россию выплатить заявителю 50 тысяч евро за моральный ущерб, 1025 евро — за материальный, а также 12 тысяч 653 евро за судебные издержки.

Это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Дело Навального в Европейском суде

В феврале прошлого года Страсбургский суд признал Россию виновной в нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека и постановил выплатить Навальному 63 тысячи евро. Жалобы блогера касались его арестов и задержаний во время гуляний 8 мая 2012 года, митингов в марте 2012 года и 24 февраля 2014 года.

Решение суда оспорили как адвокаты Навального, так и представители России.

В Минюсте отметили, что Страсбургский суд принял решение, не изучив всех обстоятельств дела. Кроме того, в ведомстве назвали сомнительным избранный судом метод расчета суммы так называемой "справедливой" компенсации, который демонстрирует необоснованное увеличение суммы по сравнению с аналогичными делами и жалобами на более серьезные нарушения Конвенции.

В мае ЕСПЧ передал жалобу в Большую палату — высший орган Страсбургского суда.