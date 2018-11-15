Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по жалобам Навального

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Европейский суд по правам человека почти втрое снизил требование по жалобам Алексея Навального, что демонстрирует обоснованность позиции российских властей, заявили в пресс-службе Минюста России.
"Европейский суд подтвердил снижение затребованной заявителем суммы компенсации почти в три раза. Это демонстрирует обоснованность позиции властей России и ставит под сомнение аргументацию суда, который полагает, что днем человек может быть жертвой преследования, а вечером — уже нет. Можно предположить, что именно поэтому постановление было принято судьями не единогласно", — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что ЕСПЧ уже давно пытается сформировать практику применения статьи 18 Конвенции о защите прав человека (она запрещает применение ограничений, допускаемых конвенцией в отношении закрепленных в ней прав и свобод, для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены). Принятое в четверг постановление по пяти жалобам Навального – одно из нескольких в ряду схожих недавних постановлений в отношении разных государств.