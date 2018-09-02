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Пранкер рассказал подробности разговора с Полтораком от лица Порошенко

(обновлено: 15:16 02.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в МосквеПранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал RT о звонке главе Минобороны Украины Степану Полтораку от имени президента страны Петра Порошенко.

По его словам, пранкеры нарезали фразы из других бесед Порошенко с Полтораком, касающихся состояния дел украинской армии, а также ее планов в Донбассе.

Степан Полторак. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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В Киеве заявили о попытке "российских пранкеров" спровоцировать Полторака

"И позвонили министру обороны якобы с борта президента Украины, который возвращался из Вашингтона в Киев. И там на повышенных тонах приказали ему отвести оружие из зоны конфликта в ДНР и предложили написать заявление об отставке. Он на это согласился", — сказал собеседник телеканала.

Столяров добавил, что Полторак "раскусил" пранкеров только после завершения разговора.

В Минобороны Украины звонок назвали "попыткой провокации" против главы ведомства. В ведомстве отметили, что пранкеры попытались спровоцировать Полторака высказаться "по поводу последних событий" в зоне проведения Операции объединенных сил.

Военные учения украинской армии в Донецкой области. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Басурин: Киев готовит наступление на Донбасс‍

Так называемая Антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе длилась больше четырех лет. Весной 2018 года ей на смену пришла Операция объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат исчерпал себя, поэтому теперь руководство боевыми действиями перешло от Службы безопасности непосредственно к военным. При этом Киев подчеркивает, что возможность проведения точечных "антитеррористических операций" сохраняется.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР сомневаются, что нововведение может изменить ситуацию на юго-востоке Украины, так как в любом случае речь идет о военном пути решения конфликта.

Кому звонили пранкеры на Украине

Российские пранкеры уже не в первый раз разыгрывают украинских чиновников. Так, в июле Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе СБУ Василию Грицаку, представившись журналистом Аркадием Бабченко. В ночь на 1 января они позвонили президенту Украины Петру Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Заседание Европарламента. Архивное фото
© Фото : PPCOE
Российские пранкеры разыграли евродепутата из-за закона о ЛГБТ на Украине

Пранкеры уже звонили Порошенко в декабре прошлого года: в начале месяца они от лица премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили обсудили с украинским президентом судьбу Михаила Саакашвили.

В том же месяце они от лица спикера Верховной рады Андрея Парубия связались с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли.

"Парубий" пожаловался, что Киев боится проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО, поскольку украинцы могут проголосовать против. Алли в ответ указал, что страны — члены альянса считают этот процесс преждевременным.

На следующий день пранкеры позвонили Парубию от лица Алли. На этот раз они использовали запись слов президента ПА НАТО из предыдущего разговора. "Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении сорока минут не понимал, что говорит с записанными фразами", — пояснил Лексус.

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