МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли президента Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли. Запись разговора опубликована на YouTube.
"Референдум очень важен, но важно и исполнение Минских соглашений. Поэтому вам следует понять, как вести эти два процесса параллельно, ведь от того, насколько успешным будет выполнение Минских соглашений, зависит настроение стран — членов НАТО", — пояснил он.
В завершение разговора Вован и Лексус предупредили Алли, что Россия якобы разработала новый вид "психологического оружия" — видеоклип, который содержит 25-й кадр. Ролик, по их словам, называется "Как поднять бабла". Также они рассказали об "опасной книге", выпущенной в России: "Вован и Лексус, или По ком звонит телефон". Алли попросил продиктовать названия по буквам, поблагодарил за информацию и заверил пранкеров, что обязательно передаст ее генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.