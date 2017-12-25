МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли президента Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли. Запись разговора опубликована на YouTube.

Пранкеры от имени спикера Верховной рады Андрея Парубия пожаловались, что Киев боится проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО, поскольку украинцы могут проголосовать против. Алли в ответ указал, что страны — члены альянса считают этот процесс преждевременным.

"Референдум очень важен, но важно и исполнение Минских соглашений. Поэтому вам следует понять, как вести эти два процесса параллельно, ведь от того, насколько успешным будет выполнение Минских соглашений, зависит настроение стран — членов НАТО", — пояснил он.

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Также президент ПА подчеркнул, что многое зависит от формулировки вопроса на референдуме. По его словам, если Украина укажет, что хочет инициировать скорейшее вступление в НАТО, то результаты могут разочаровать киевские власти.А если вы ставите вопрос таким образом, что мы хотим запустить процедуру, чтобы в будущем, возможно, рассмотреть вступление в НАТО, то это будет более правильно, потому что в такой формулировке не будет серьезной провокации по отношению к России, чего опасаются некоторые страны, — сказал он.

В завершение разговора Вован и Лексус предупредили Алли, что Россия якобы разработала новый вид "психологического оружия" — видеоклип, который содержит 25-й кадр. Ролик, по их словам, называется "Как поднять бабла". Также они рассказали об "опасной книге", выпущенной в России: "Вован и Лексус, или По ком звонит телефон". Алли попросил продиктовать названия по буквам, поблагодарил за информацию и заверил пранкеров, что обязательно передаст ее генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.