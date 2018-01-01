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Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

21:3901.01.2018
(обновлено: 21:40 01.01.2018)
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© AFP 2017 / Yuri KadobnovПранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
© AFP 2017 / Yuri Kadobnov

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) в новогоднюю ночь позвонили президенту Украины Петру Порошенко. Запись разговора опубликована на странице Вована в соцсети "ВКонтакте".

Один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор начался с поздравлений и продлился около минуты. Когда "Столтенберг" выразил надежду, что Порошенко "не будет пить много водки и горилки в новогоднюю ночь", президент положил трубку.

О разговоре с Порошенко позднее рассказал Лексус. По его словам, беседовал с президентом именно он. "Когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать: как ты там, братан? Он взял (на днях послушаете) и тоже был уныл, но праздник ведь в душе", — написал Столяров в Facebook.

Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль. Архивное фото
© AFP 2017 / John Thys
Министр обороны Испании прокомментировала разговор с российскими пранкерами
Пранкеры уже звонили Порошенко в декабре: в начале месяца они от лица премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили обсудили с украинским президентом судьбу Михаила Саакашвили. Разговор закончился шуткой о том, что Порошенко "много пьет боярышника с горилкой", после чего он положил трубку.

Беседа "польского премьера" с Никки Хейли

За неделю до Нового года пранкеры дозвонились до постпреда США при ООН Никки Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Они постарались обсудить с ней ряд вопросов: от работы делегаций в Совбезе ООН и влияния российского "Северного потока — 2" на энергетику ЕС до отношений США с Украиной и проблемы героизации нацизма.

Актер Ларс Айдингер на пресс-конференции создателей и актеров фильма Матильда
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ларс Айдингер: пранкеры сильно обидели меня
После этого пранкеры обратились к "проблеме несуществующих территорий". "Меня интересует остров Биномо: это недалеко от Вьетнама, на юге Китая", — сказал "Моравецкий". Согласно легенде, на острове прошли выборы, в которые вмешалась Россия. По словам "польского премьера", проблема Биномо обостряет ситуацию в Южно-Китайском море. В ответ Хейли заявила, что США следят за ситуацией в регионе.

Розыгрыш прокомментировали в МИД России. "В телефонном разговоре с "польским премьером" американский дипломат сказала, что США "продолжают напоминать России ее место в мире"?— написала официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook. — Вы (постпред США. — Прим. ред.) действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех "своих местах в мире"? Как-то недальновидно".

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
В Госдепе оценили чувство юмора российских пранкеров
Разговор "Парубия" с представителем НАТО

Позже Лексус и Вован от лица спикера Верховной рады Андрея Парубия связались с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли.

"Парубий" пожаловался, что Киев боится проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО, поскольку украинцы могут проголосовать против. Алли в ответ указал, что страны-члены альянса считают этот процесс преждевременным.

Алли заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от соблюдения Минских соглашений. Также он отметил, что украинским властям надо четко и правильно сформулировать вопрос на референдуме. По его словам, если Киев укажет, что хочет инициировать скорейшее вступление в НАТО, то результаты могут оказаться неутешительными.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На следующий день пранкеры позвонили Парубию от лица Алли. На этот раз они использовали запись слов президента ПА НАТО из предыдущего разговора. "Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении сорока минут не понимал, что говорит с записанными фразами", — пояснил Лексус.

Пранкеры передали Парубию, что в Евросоюзе опасаются референдума по вступлению Украины в НАТО. Спикер Рады ответил, что вопрос еще следует обсудить и что проведение плебесцита для киевских властей "просто идея".

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Zodiac2000
Молодцы. Хорошо работают.
22:35
01.01.2018
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