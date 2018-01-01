Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) в новогоднюю ночь позвонили президенту Украины Петру Порошенко. Запись разговора опубликована на странице Вована в соцсети "ВКонтакте".
Один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор начался с поздравлений и продлился около минуты. Когда "Столтенберг" выразил надежду, что Порошенко "не будет пить много водки и горилки в новогоднюю ночь", президент положил трубку.
О разговоре с Порошенко позднее рассказал Лексус. По его словам, беседовал с президентом именно он. "Когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать: как ты там, братан? Он взял (на днях послушаете) и тоже был уныл, но праздник ведь в душе", — написал Столяров в Facebook.
Беседа "польского премьера" с Никки Хейли
За неделю до Нового года пранкеры дозвонились до постпреда США при ООН Никки Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Они постарались обсудить с ней ряд вопросов: от работы делегаций в Совбезе ООН и влияния российского "Северного потока — 2" на энергетику ЕС до отношений США с Украиной и проблемы героизации нацизма.
Розыгрыш прокомментировали в МИД России. "В телефонном разговоре с "польским премьером" американский дипломат сказала, что США "продолжают напоминать России ее место в мире"?— написала официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook. — Вы (постпред США. — Прим. ред.) действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех "своих местах в мире"? Как-то недальновидно".
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Разговор "Парубия" с представителем НАТО
Позже Лексус и Вован от лица спикера Верховной рады Андрея Парубия связались с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли.
"Парубий" пожаловался, что Киев боится проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО, поскольку украинцы могут проголосовать против. Алли в ответ указал, что страны-члены альянса считают этот процесс преждевременным.
Алли заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от соблюдения Минских соглашений. Также он отметил, что украинским властям надо четко и правильно сформулировать вопрос на референдуме. По его словам, если Киев укажет, что хочет инициировать скорейшее вступление в НАТО, то результаты могут оказаться неутешительными.
Пранкеры передали Парубию, что в Евросоюзе опасаются референдума по вступлению Украины в НАТО. Спикер Рады ответил, что вопрос еще следует обсудить и что проведение плебесцита для киевских властей "просто идея".