Пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) в новогоднюю ночь позвонили президенту Украины Петру Порошенко. Запись разговора опубликована на странице Вована в соцсети "ВКонтакте".

Один из пранкеров представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Разговор начался с поздравлений и продлился около минуты. Когда "Столтенберг" выразил надежду, что Порошенко "не будет пить много водки и горилки в новогоднюю ночь", президент положил трубку.

О разговоре с Порошенко позднее рассказал Лексус. По его словам, беседовал с президентом именно он. "Когда наскучило, решил набрать Порошенко, сказать: как ты там, братан? Он взял (на днях послушаете) и тоже был уныл, но праздник ведь в душе", — написал Столяров в Facebook.

Беседа "польского премьера" с Никки Хейли

Пранкеры уже звонили Порошенко в декабре: в начале месяца они от лица премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили обсудили с украинским президентом судьбу Михаила Саакашвили. Разговор закончился шуткой о том, что Порошенко "много пьет боярышника с горилкой", после чего он положил трубку.

За неделю до Нового года пранкеры дозвонились до постпреда США при ООН Никки Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Они постарались обсудить с ней ряд вопросов: от работы делегаций в Совбезе ООН и влияния российского "Северного потока — 2" на энергетику ЕС до отношений США с Украиной и проблемы героизации нацизма.

После этого пранкеры обратились к "проблеме несуществующих территорий". "Меня интересует остров Биномо: это недалеко от Вьетнама, на юге Китая", — сказал "Моравецкий". Согласно легенде, на острове прошли выборы, в которые вмешалась Россия. По словам "польского премьера", проблема Биномо обостряет ситуацию в Южно-Китайском море. В ответ Хейли заявила, что США следят за ситуацией в регионе.

Розыгрыш прокомментировали в МИД России. "В телефонном разговоре с "польским премьером" американский дипломат сказала, что США "продолжают напоминать России ее место в мире"?— написала официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook. — Вы (постпред США. — Прим. ред.) действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех "своих местах в мире"? Как-то недальновидно".

Позже Лексус и Вован от лица спикера Верховной рады Андрея Парубия связались с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Паоло Алли.

"Парубий" пожаловался, что Киев боится проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО, поскольку украинцы могут проголосовать против. Алли в ответ указал, что страны-члены альянса считают этот процесс преждевременным.

Алли заявил, что вступление Украины в НАТО зависит от соблюдения Минских соглашений. Также он отметил, что украинским властям надо четко и правильно сформулировать вопрос на референдуме. По его словам, если Киев укажет, что хочет инициировать скорейшее вступление в НАТО, то результаты могут оказаться неутешительными.

На следующий день пранкеры позвонили Парубию от лица Алли. На этот раз они использовали запись слов президента ПА НАТО из предыдущего разговора. "Мы крутили их по порядку Парубию и переводчику. И он на протяжении сорока минут не понимал, что говорит с записанными фразами", — пояснил Лексус.

Пранкеры передали Парубию, что в Евросоюзе опасаются референдума по вступлению Украины в НАТО. Спикер Рады ответил, что вопрос еще следует обсудить и что проведение плебесцита для киевских властей "просто идея".