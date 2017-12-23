МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) связались с постпредом США при ООН Никки Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Запись разговора опубликована на видеохостинге YouTube.
"Очень тесные связи" с Украиной
"Мы стараемся их (украинские власти. — Прим. ред.) поддерживать по многим вопросам, — заявила Хейли. — У нас очень тесные связи, и мы стараемся совместными усилиями отодвинуть Россию в вопросе Крыма". По словам постпреда, основой американо-украинских отношений является безоговорочная поддержка Киева во всем, что касается российско-украинских противоречий.
Политическое дело Саакашвили
Постпред США согласилась с тем, что преследование Саакашвили носит политический характер, однако отметила, что США стараются не вмешиваться во внутреннюю политику. "Но я постараюсь донести до них, что это для вас важно и что вас это действительно волнует", — подытожила Хейли.
Выборы на выдуманном острове
На вопрос о том, знает ли Хейли о существовании такого острова (которого на самом деле нет), постпред ответила утвердительно. "Мы предупреждены об этом и очень пристально наблюдаем за ситуацией, — сказала Хейли, когда речь зашла о вмешательстве России. — Думаю, мы будем продолжать наблюдение, как мы и делаем в вопросах, касающихся Южно-Китайского моря". Постпред пообещала узнать "реальную позицию США" по "проблеме Биномо", чтобы вернуться к этому вопросу позже.
По ходу разговора пранкеры выяснили, что американский президент попросил список стран, которые не голосовали против инициатив США. По словам Хейли, это 65 стран. "Эти государства будут приоритетны для нас, — заявила постпред. — Если кто-то будет что-то у нас просить, президент, прежде чем вынести решение, будет сверяться с этим списком".