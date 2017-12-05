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Пранкеры попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии

Сюжет:
Задержание Михаила Саакашвили в Киеве (73)
18:1505.12.2017
(обновлено: 18:17 05.12.2017)
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© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали РИА Новости, что в третий раз сумели поговорить по телефону с президентом Украины Петром Порошенко, на этот раз позвонив ему от имени премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.

Михаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонники Саакашвили силой освободили его из автобуса и направились к Раде

Во вторник утром в Киеве в квартире экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков, двинулись колонной к Раде с требованием рассмотреть вопрос об импичменте президента.

В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил на брифинге, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг эти обвинения.

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, освобожденный своими сторонниками после задержания сотрудниками правоохранительных органов Украины в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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"Мы позвонили Порошенко от имени премьера Грузии. Порошенко сразу пошел на контакт, но был какой-то грустный по телефону. Мы обсудили ситуацию с Саакашвили. Он сказал, что якобы есть какие-то доказательства, что его финансировали какие-то украинские олигархи и российские спецслужбы, что все это мерзко, и Саакашвили будут судить. Мы попросили Порошенко не выдавать Саакашвили Грузии, а в конце пошутили: "Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой". Порошенко понял, что его разыграли, послал нас и бросил трубку", — рассказал Кузнецов.

Он отметил, что пранкеры уже в третий раз разговаривают Порошенко, несмотря на заверения МИД Украины, что никому больше не удастся разыграть президента страны.

"Так вот, спустя год, ответственно заявляю, что они сильно ошибались", — прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook другой пранкер, Столяров.

В декабре 2016 года пранкеры Кузнецов и Столяров опубликовали на YouTube файл, где, по их утверждению, они разговаривают с Порошенко от имени президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко признал факт разговора Петра Порошенко с российскими пранкерами и обвинил их в связях со спецслужбами РФ, а также МИД Киргизии. Российские пранкеры ранее уже заявили, что звонили президенту Украины исключительно по собственной инициативе.

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Саакашвили на крыше и стычка у автобуса: как политика отбивали у силовиков
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