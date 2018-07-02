Российские пранкеры позвонили главе СБУ от имени Бабченко

Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве

Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что разыграли главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, представившись российским журналистом Аркадием Бабченко.

На записи разговора, которую предоставили РИА Новости, "Бабченко" сообщил, предположительно, Грицаку, что на него напали в центре Киева.

Он добавил, что в момент происшествия смотрел в баре футбольный матч между Россией и Испанией. "Бабченко" предположил, что это "кое-кому не понравилось".

На аудиозаписи пранкер утверждает, что это была провокация со стороны России.

"То есть наши ребята видели это?" — спросил, в свою очередь, "руководитель СБУ".

"Бабченко" заявил, что они пытались применить оружие, но "разбежались".

Он дал "Грицаку" точный адрес инцидента, на что, предположительно, глава ведомства пообещал направить на место "нашу дежурную службу".

"Спокойно, я сейчас помогу, чем смогу, <…> ребята подъедут к вам", — пообещал Грицак.

Инсценировка убийства Бабченко

В конце мая МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие государственные ведомства страны, в том числе МИД.

На следующий день СБУ опровергла эти сведения. Ее руководитель Василий Грицак заявил, что слухи об убийстве распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и "Репортерах без границ".