Шойгу посоветовал Германии не разговаривать с Россией с позиции силы

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Россия не потерпит разговора с собой с позиции силы, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".

В апреле этого года глава Минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила , что необходимо ужесточение курса в отношениях с Москвой.

Комментируя это высказывание, Шойгу посоветовал фон дер Ляйен вспомнить историю.

"После всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать", — подчеркнул он.

Кроме того, Шойгу дал совет "спросить у дедушек", что значит разговаривать с Россией с позиции силы.

При этом министр заявил, что Россия, как и ранее, открыта к любым контактам и равноценному сотрудничеству.

Обвинения со стороны НАТО

Ряд стран Европы в последнее время призывают выстраивать диалог с Москвой с "позиции силы". Помимо главы немецкого минобороны, с аналогичными заявлениями выступала премьер Великобритании Тереза Мэй и министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Ранее НАТО разместила на своем аккаунте в Twitter видеоролик, где ставит Россию на первое место среди угроз для трансатлантической безопасности. Альянс повторил обвинения Запада в адрес Москвы об "аннексии Крыма" и "дестабилизации на востоке Украины". Также НАТО упомянула "наращивание военного потенциала вблизи границ" альянса.

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".

Обострение отношений

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, которые потенциально представляют опасность для ее интересов.

Отношения России и стран Запада ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел государственный переворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Западные государства обвинили Москву во вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. Россия приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Россия при этом не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта либо субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма закрыт окончательно.