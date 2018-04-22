МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в своем интервью изданию Bild заявила о необходимости более жесткого курса в отношениях с Россией.

"Путин не ценит слабость", — заявила фон дер Ляйен. Министр высказала мнение, что главной проблемой в отношениях России с западными странами является поиск "образа врага", который, по ее мнению, необходим именно Кремлю. При этом она подчеркнула, что улучшению отношений с Россией также препятствуют "аннексия Крыма", позиция Москвы по проблеме конфликта в Донбассе и ситуация в Сирии.

Фон дер Ляйен заявила, что давление на Россию с помощью санкций должно продолжаться для выполнения Минских соглашений. Министр добавила, что Западу необходимо быть готовым к диалогу с Москвой "с позиции единства и силы".