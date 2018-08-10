НАТО назвала Россию главной угрозой безопасности

БРЮССЕЛЬ, 10 авг — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО разместила на своем аккаунте в Twitter видеоролик, в котором ставит Россию на первое место среди угроз для трансатлантической безопасности.

"На востоке Россия стала более напористой с незаконной аннексией Крыма и дестабилизацией на востоке Украины, а также наращиванием военного потенциала вблизи границ НАТО", — говорится в аудио и текстовом сопровождении.

Среди других угроз для собственной безопасности НАТО называет ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки, сферу поставок энергоносителей и климатические изменения.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма закрыт окончательно.