НАТО назвала Россию главной угрозой безопасности

БРЮССЕЛЬ, 10 авг — РИА Новости, Александр Шишло. НАТО разместила на своем аккаунте в Twitter видеоролик, в котором ставит Россию на первое место среди угроз для трансатлантической безопасности.
Среди других угроз для собственной безопасности НАТО называет ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, распространение оружия массового поражения, кибератаки, сферу поставок энергоносителей и климатические изменения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины, ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а вопрос Крыма закрыт окончательно.