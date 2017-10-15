К МПС присоединилось Вануату, готовятся Маршалловы острова и Сент-Люсия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Республика Вануату, Туркмения и Узбекистан стали новыми членами Межпарламентского союза, в ближайшее время к Союзу присоединятся два государства-наблюдателя — Маршалловы острова и Сент-Люсия, сообщил на заседании председатель МПС Сабер Чоудхури.
Как сообщила пресс-служба Совета федерации, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) стала ассоциированным членом Межпарламентского союза, такое решение было принято на заседании руководящего Совета Федерации МПС.
Теперь число ассоциированных членов МПС достигло 12, сообщил Чоудхури.
Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг сообщил об инициативе нового механизма в МПС – "универсального членства" в организации, благодаря которому членство в МПС не будет приостанавливаться в случае несвоевременной уплаты взносов. По его словам, такими образом, в МПС будут действовать те же механизмы членства, что и в ООН.
Инициатива будет доработана и вынесена на обсуждение следующей Ассамблеи МПС весной 2018 года.