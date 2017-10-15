К МПС присоединилось Вануату, готовятся Маршалловы острова и Сент-Люсия

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами исполнительного комитета Межпарламентского союза перед церемонией открытия 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге. 14 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами исполнительного комитета Межпарламентского союза перед церемонией открытия 137-й Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге. 14 октября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Республика Вануату, Туркмения и Узбекистан стали новыми членами Межпарламентского союза, в ближайшее время к Союзу присоединятся два государства-наблюдателя — Маршалловы острова и Сент-Люсия, сообщил на заседании председатель МПС Сабер Чоудхури.

Таким образом, количество участников Межпарламентского союза достигло 176.

Как сообщила пресс-служба Совета федерации, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) стала ассоциированным членом Межпарламентского союза, такое решение было принято на заседании руководящего Совета Федерации МПС.

Теперь число ассоциированных членов МПС достигло 12, сообщил Чоудхури.

Как отметил глава МПС, Союз все больше превращается в парламентское измерение ООН. "За последние три года к МПС присоединились 10 новых членов. Это свидетельствует о росте авторитета организации, усилении роли в мире межпарламентской дипломатии. Процесс расширения МПС будет продолжен", — сказал он.

Генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг сообщил об инициативе нового механизма в МПС – "универсального членства" в организации, благодаря которому членство в МПС не будет приостанавливаться в случае несвоевременной уплаты взносов. По его словам, такими образом, в МПС будут действовать те же механизмы членства, что и в ООН.

Инициатива будет доработана и вынесена на обсуждение следующей Ассамблеи МПС весной 2018 года.