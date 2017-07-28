Российских артистов не пустили в Молдавию

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Группе российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье, в четверг отказали во въезде в Молдавию.

Артисты Дмитрий Дунаев, Ляйсан Мингазова, Лидия Музалева, Ирина Маслова и Герой Советского Союза Владимир Гасоян были задержаны в кишиневском аэропорту. Как сообщили в пресс-службе пограничной полиции Молдавии, решение об отказе во въезде в страну было принято в связи с тем, что артисты "не выполнили условия для санкционированного пресечения государственной границы", не указав цель визита. Россиян отправят на родину ближайшим самолетом, пояснили в ведомстве.

Российское посольство занимается ситуацией

Глава российской дипломатической миссии в Молдавии Фарит Мухаметшин рассказал, что ситуацией занимается российское посольство. Он уточнил, что в посольстве узнали о произошедшем после обращения сограждан. "Сейчас в аэропорту находится наш консул и разбирается в этой ситуации", — пояснил он.

Реакция Рогозина

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин попросил российское диппредставительство в стране разобраться в произошедшем. Сам он прокомментировал ситуацию в Twitter, назвав ее "некрасивой" и "позорной" историей.

Сборище скандалистов. Ну как их назвать? Кого испугались? Артистов! Вот ведь какая угроза евроинтеграции! Очень некрасивая история, позорная — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 июля 2017 г.

​Очередная провокация

"Очередной провокацией", направленной на то, чтобы сорвать восстановление отношений Москвы и Кишинева, назвал задержание россиян молдавский лидер Игорь Додон.

Президент категорически осудил подобные действия, а также принес извинения всем гостям страны, подвергшимся подобному обращению в аэропорту молдавской столицы.

Позиция Приднестровья

"Провокацией" инцидент назвали и в МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. По данным ведомства, среди российских граждан, которым отказали во въезде в Молдавию, были также член комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов, директор канцелярии российского императорского дома Александр Закатов, член президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Действия молдавских властей санкционированы руководством страны и направлены на "разрастание напряженности" в отношениях с Россией и Приднестровьем, считают в Тирасполе. "Убеждены, что очередные деструктивные шаги Молдовы получат должную оценку у всех международных партнеров, заинтересованных в сохранении стабильности и предсказуемости ситуации во всем региональном пространстве", говорится в заявлении МИД ПМР. В Тирасполе призвали Кишинев прекратить подобные "провокационные действия".

Расплывчатая формулировка

Член комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павел Шперов, представляющий ЛДПР, также охарактеризовал запрет на въезд в Молдавию как провокацию.

"Меня просто не пустили, мне не дали разрешение на въезд на территорию Молдовы, выдали мне бумагу, в которой было написано, что я не предоставил доказательств цели своего посещения", — рассказал парламентарий. Подобная расплывчатая формулировка применяется властями страны в том случае, если им нужно воспрепятствовать чьему-либо въезду на территорию Молдавии.

По его мнению, за инцидент несут ответственность те, кто стремится испортить отношения России и Молдавии, устроив какой-либо скандал. "Это делают те, кто настроены на еще большее углубление разрыва, то есть те люди, которым плевать на память о Штефане Великом, Дмитрии Кантемире, реальных героях молдавского народа", — подчеркнул Шперов.

Российские артисты должны были посетить Приднестровье для участия в мероприятиях, связанных с 25-летней годовщиной начала миротворческой операции в непризнанной республике.

В зоне конфликта поддерживают спокойствие совместные миротворческие силы в составе 402 российских, 492 приднестровских, 355 молдавских военнослужащих, а также десяти военных наблюдателей от Украины. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.