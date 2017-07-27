Тирасполь считает провокацией запрет на въезд в Молдавию россиянам

ТИРАСПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости, Владимир Сандуца. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики считает провокацией запрет Кишинева на въезд представителям РФ, следовавшим через кишиневский аэропорт в Тирасполь.

По данным МИД ПМР, в четверг был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. В частности, по данным МИД, въезд запретили члену комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Павлу Шперову, директору канцелярии российского императорского дома Александру Закатову, члену президиума совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдану Безпалько, герою Советского Союза Владимиру Гасояну, артисту Дмитрию Дунаеву.

"В министерстве иностранных дел ПМР убеждены, что подобные действия силовых структур РМ (Республика Молдавия — ред.) являются санкционированной руководством данной страны провокацией, нацеленной на дальнейшее разрастание напряженности в отношениях с Россией и Приднестровьем", — говорится в комментарии, размещенном на сайте приднестровского МИД.

Тирасполь призвал Кишинев отказаться от провокационных действий, разрушающих нормальную коммуникацию участников процесса урегулирования. "Убеждены, что очередные деструктивные шаги Молдовы получат должную оценку у всех международных партнеров, заинтересованных в сохранении стабильности и предсказуемости ситуации во всем региональном пространстве", — отмечается в комментарии.

В этом году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.