КИШИНЕВ, 27 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон осудил задержания россиян в международном аэропорту Кишинева, назвав их очередной провокацией, направленной на срыв усилий по восстановлению отношений с РФ.

Ранее появилась информация о том, что российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию. Они должны были принять участие в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин попросил посольство РФ в Молдавии выяснить ситуацию.